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30 Ağustos Zafer Bayramı Bozyazı'da törenle kutlandı

İHA

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Mersin'in Bozyazı ilçesinde de korona virüs salgın dolayısıyla belirli sayıdaki katılımla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Bozyazı'da törenle kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Mersin’in Bozyazı ilçesinde de korona virüs salgın dolayısıyla belirli sayıdaki katılımla kutlandı.
Bozyazı’daki 30 Ağustos kutlamaları, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene Kaymakam Arif Yalçın, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serhat Karakuş, TCSG309 Bot Komutanı Üsteğmen Gökhan Çalık, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, gaziler ve kurum amirleri katıldı. Kaymakam Yalçın ve Başkan Çetinkaya’nın, Atatürk Anıtına çelenk koymalarıyla başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, İlçe Jandarma Komutanlığından Astsubay Çavuş Burak Ak, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.
Konuşmanın ardından Kaymakam Yalçın ve Belediye Başkanı Çetinkaya’nın, katılanların bayramını kutlamaları ile tören sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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