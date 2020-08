Doktor Başkan, halkın sağlık sorunlarını dinlemeye devam ediyor

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, her pazar günü halkın sağlık sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Bozdoğan, “Sağlıklı bir toplumun gelişmesinde ve oluşmasında kuşkusuz sağlıklı bireylerin rolü kaçınılmazdır. Halkımıza bir nebze de olsa yardımcı olmak bizleri çok mutlu ediyor” dedi.

Bozdoğan, bir yandan başkanlık görevini yürütürken, diğer yandan da halkın sağlık sorunlarıyla ilgileniyor. Daha önce meydanlarda pazar günleri halkın sağlık sorunlarını dinleyeceği sözünü veren Bozdoğan, vatandaşlarla bir araya geliyor. Her pazar günü vaktini halka ayırıp, halkın sağlık sorunları ile yakından ilgileniyor. Belediye tesislerine gelen vatandaşların hastalıklarıyla ilgili sıkıntılarını can kulağıyla dinleyen Bozdoğan, hastalara yönlendirici bilgilendirme desteği sağlıyor. Doktor Başkan, özellikle salgın tehlikesi riskinin henüz ortadan kalkmaması nedeniyle vatandaşlara alınması gereken tedbirler hakkında da bilgiler veriyor.

Sosyal belediyeciliğin temelinde insan odaklı hizmet anlayışının olması gerektiğinin altını çizen Bozdoğan, “Söz verdiğimiz gibi, her pazar günü halkımızın sağlık sorunlarıyla ilgilenmeye devam ediyoruz. Halkımıza bir nebze de olsa yardımcı olmak bizleri çok mutlu ediyor. Belediye başkanlığımın yanı sıra bir hekim olarak insanı ve insan sağlığını çok önemsiyorum. Sağlıklı bir toplum oluşturma düşümüzü sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yapacağımız çalışmalarla da güçlendireceğiz. Haftada bir gün vatandaşlarımızın sağlık sorunlarını dinlemeye devam edeceğim” dedi.

