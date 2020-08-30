Fabrikada çıkan yangın maddi hasara neden oldu

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Mersin’in Tarsus ilçesinde köpek maması üretim ve hayvansal ürünleri işleme faaliyetinde bulunan tesisin depo bölümü yandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan özel bir firmaya ait köpek maması üretim ve hayvansal ürünleri işleme tesisinin depo bölümünde, yangın çıktı.

Yangını fark eden tesis çalışanları durumu Büyükşehir İtfaiyesine bildirdi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar neticesinde yangını söndürdü.

Yaralanın olmadığı yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatılırken, maddi hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.