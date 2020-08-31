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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mut Devlet Hastanesine 14 doktor atanacak

İHA

AK Parti Mut İlçe Başkanı Soner Solak, ilçeye 14 doktor atanacağını bildirdi.

Mut Devlet Hastanesine 14 doktor atanacak

AK Parti Mut İlçe Başkanı Soner Solak, ilçeye 14 doktor atanacağını bildirdi.
Başkan Solak, yaptığı açıklamada, Mut Devlet Hastanesi için Kadın Doğum, Kardiyoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Halk Sağlığı Uzmanı ile 10 Acil Pratisyen Doktor kadrosu açıldığını, atamaların 2 Eylül Çarşamba günü itibariyle gerçekleştirileceğini belirtti.

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