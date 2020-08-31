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Yeşilboğaz: “Gün, barışı yaşama dönüştürme günü olmalıdır”

İHA

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Barış insan hakkıdır. Gün, barışı yaşama dönüştürme günü olmalıdır. Barışa barışa kazanacağız" dedi.

Yeşilboğaz: “Gün, barışı yaşama dönüştürme günü olmalıdır”

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Barış insan hakkıdır. Gün, barışı yaşama dönüştürme günü olmalıdır. Barışa barışa kazanacağız” dedi.
Barışın, dünyanın tüm renklerinin buluştuğu insanlığın ortak bayrağı olduğunu belirten Baro Başkanı Yeşilboaz, “Hukukun üstünlüğü, adalet, ifade özgürlüğü, temel insan hak ve özgürlükleri sağlanmadıkça, sosyal devlet ilkeleri uygulanmadıkça, sosyal, siyasal ve ekonomik denge sağlanamadıkça, dünyada silahlara harcanan paralar, ülkenin aydınlık geleceğine harcanmadıkça, dünya barışını sağlamak mümkün değildir ve siyasi erklerin Dünya Barış Günü ile ilgili yapacağı göstermelik, sözde açıklamalar hükümsüzdür. Hak, hukuk, adalet yaşarsa, ancak barış içinde yaşar, barış içinde büyür ve barışla gelişir” ifadelerini kullandı.

“Gün, barışı yaşama dönüştürme günü olmalıdır”
Barışın bir insan hakkı olduğunun altını çizen Yeşilboğaz, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
“Savaş geleceğimizi, umutlarımızı, yaşamın tüm renklerini kurutur, barış ise yeşertir. Savaş pahalı, barış ucuzdur. Barış hoşgörüdür, sevgidir, emektir. Tohumdur barış. Yaşamı, yüzlerde gülüşleri çoğaltan asil bir gülümsemedir. Savaşın yıkıcılığını, acılarını bilmeyenlere anlatmaktır barış. Barış sözcüğünü sevmeyen savaşı sever. Ancak savaş girdaptır, çıkaranları da yok eder. Barış için hiçbir şey yapmayanlar bilmelidir ki, ancak barışa barışa kazanacağız. Gün, barışı yaşama dönüştürme günü olmalıdır. Atatürk’ün ‘Yurtta Barış, Cihanda Barış’ politikası, tüm devletlerin temel ilkesi olması gerekmektedir. Bir insanı sevmekle başlar her şey. Usta yazar Yaşar Kemal’in dediği gibi; dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiir barıştır. Mersin Barosu olarak, laik ve demokratik bir Türkiye için savaşa karşı barışı istemeye, yaşam hakkını savunmaya devam edeceğiz. Tüm insanlığın, terörün ve savaşların son bulduğu, barış çanlarının çaldığı bir dünyada yaşamasını temenni ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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