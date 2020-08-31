Toros Üniversitesi’nde kayıt heyecanı başladı.

YKS sonuçlarına göre Toros Üniversitesini tercih ederek ilgili bölüm ve programlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, Bahçelievler Kampüsü’nde oluşturulan kayıt merkezinde kayıtlarını yaptırmaya başlarken, aileler ise çocuklarını bu heyecanlı günlerinde yalnız bırakmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin kayıtlar esnasında herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için gerekli tüm hazırlıkları günler öncesinden tamamlayan Toros Üniversitesi, öğrencilerin sorunsuz bir şekilde kayıtlarını yaptırabilmeleri için akademik ve idari personeli kayıtlarda görevlendirdi.

YKS 2020 sonuçlarına göre Toros Üniversitesi’ni kazanan öğrenciler, 31 Ağustos4 Eylül tarihleri arasında online.toros.edu.tr adresine girerek kayıtlarını yapabilecek. Öğrenciler kayıt işlemlerinin tamamını online.toros.edu.tr adresinden yapabileceği gibi isterlerse de Bahçelievler Kampüsünde kurulan kayıt merkezinden de yapabilecekler.

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