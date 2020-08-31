Yaylalarda TORTEK kurslarına katılanlar sertifikalarını aldı

– Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin, kontrollü sosyal hayat kuralları çerçevesinde yaylalarda açtığı el sanatları ve beceri kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı.

Pandemi sürecinde ara verilen Toroslar Belediyesi Mesleki ve Teknik Eğitim Kursları (TORTEK), yaz döneminde Gözne, Soğucak, Bekiralanı, Arslanköy ve Ayvagediği Mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Ahşap boyama, amigurimi, çeyiz ürünleri, iğne oyası, kuyumculuk teknolojisi, takı tasarımı, kadın üst giyimi olmak üzere 7 branşta verilen, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının da en üst düzeyde alındığı kurslar yoğun ilgi gördü. Yetişkinlerin yanı sıra çocukların da katılıp yaz tatillerini hobi edinerek geçirdikleri kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz tarafından verildi.

Arslanköy, Bekiralanı ve Soğucak Mahallelerinde gerçekleştirilen sertifika töreninin ardından Başkan Yılmaz, kursiyerlerin el emeği ve göz nuru ile hazırladıkları sergiyi de gezerek, kurs öğretmenlerini ve kursiyerleri tebrik etti.



"Hemşehrilerimize meslek ve hobi kazandırıyoruz"

Başkan Yılmaz, Arslanköy eski Halkevinde; dikiş nakış, takı tasarımı, kadın üst giyimi ve çeyiz ürünleri branşlarında düzenlenen kursların sergi açılışını Mahalle Muhtarı Erdal Cengiz ile birlikte yaptı.

Başkan Yılmaz, kurslara katılan kursiyerlerin hobi ve meslek öğrenmek için geldikleri TORTEK'te el becerilerini geliştirerek hobilerini kazanca dönüştürdüklerini söyledi. Yılmaz, "Pandemi döneminde ara verdiğimiz ve kontrollü sosyal hayat ile birlikte yaylalarımızda sürdürdüğümüz TORTEK atölyelerimizin amacına ulaştığını görmek bizleri oldukça memnun ediyor. Düzenlediğimiz kurslarla vatandaşlarımız hem keyifli vakit geçirme imkanı buluyor ve el becerilerini geliştiriyor hem de ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Özellikle yaz döneminde yaylalarımızda açtığımız bu kurslarımıza çocuklarımızı da kaydettik. Hobi ve meslek edindirme kurslarımızla eğlenerek öğrenme fırsatını her yaştan vatandaşımıza sunduk" dedi.



"Bize fırsat verildiğinde atomu bile parçalarız"

Kursiyerler ise korona günlerinde evde boş oturmak yerine bu kurslara katılarak el becerilerini geliştirdiklerini ve yeni dostluklar kazandıklarını belirterek, kendilerine bu imkanı sunan Başkan Yılmaz'a teşekkür ettiler. Kursiyerler, "Dikiş makinesini daha önce hiç çalıştırmamıştık. Şimdi ise kendi şalvarlarımızı, kıyafetlerimizi, pantolonlarımızı kendimiz dikebiliyoruz. Bizlere fırsat verildiğinde 'Einstein' gibi atomu bile parçalarız. Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Yılmaz, takı tasarımı kursuna katılan çocuklara da sertifikalarını vererek, tasarladıkları ürünleri inceledi ve başarılarının devamını diledi.

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