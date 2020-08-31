Dövenci: "Güzel bir kamp dönemi geçiyoruz"

TFF 2. Lig Kırmızı Grubu ekiplerinden Tarsus idman Yurdu’nun Kızılcahamam kampı neşeli geçiyor.

Tarsus İdman Yurdu futbolcuları sabah ve akşam üstü olmak üzere günde çift idman yaparak güç depoluyorlar.

Tarsus İdman Yurdu Kulübü Başkanı Serhat Servet Dövenci, kampta bazı yetenekli genç oyuncuları denediklerini, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti.

İç transferde 12 futbolcuyla yeniden anlaşma sağladıklarını ifade eden Dövenci, dış transferde de Galatasaray alt yapısında Abdussamed Karnucu’nun da kampta yer aldığını söyledi.

20202021 sezonun hazırlıklarını tüm hızıyla devam ettiğini kaydeden Başkan Dövenci, “Takımımız şuan Kızılcahamam’da Teknik direktörümüz başarılı hocamız Ergün Penbe öncülüğünde devam ediyor. İyi bir kamp dönemi yaşıyoruz. Takımımız güç depoluyor. Tarsus İdman Yurdu başarılı bir lig çıkaracak, bundan şüphemiz yok. İyi günlere birlikte ulaşacağız. Transfer çalışmamız devam ediyor” dedi.

Tarsus İdman Yurdu’nun hakettiği konuma gelmesi için çalıştıklarını belirten Başkan Dövenci, kendilerine her konuda yardımcı olan Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’a teşekkür etti.

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