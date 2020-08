Seçer: "Kurs yerlerimizde eğitim gören binin üzerinde öğrenci üniversite kazandı" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, TRT Çukurova Radyosu’nda “Akdeniz’den Toroslar’a” programına konuk oldu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediyenin eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde üniversiteye hazırlan 4 bin 334 öğrenciden bininin bu sene üniversiteyi kazandığını belirterek, “Şu ana kadar bana gelen bilgilerde, 20 öğrencimiz tıp fakültesine girmiş. 35 öğrencimiz değişik branşlarda öğretmenlikle ilgili fakültelerimizi kazanmışlar. 7 öğrencimiz diş hekimliğini kazanmış. 6 öğrencimiz eczacılığı kazanmış. Hukuk kazanan öğrencilerimiz var, 17 hukuk öğrencimiz var. Mühendislik kazanan 35 öğrencimiz var” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bir radyoda yayınlanan “Akdeniz’den Toroslar’a” programına konuk oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 8 şubeyle hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinin sayısını bu sene Bozyazı’da açacakları yeni şubeyle 9’a çıkartacaklarını belirten Başkan Seçer, merkezin yanı sıra kırsaldaki öğrencilerin eğitimlerine de büyük önem verdiklerini vurguladı. Kurs merkezleri bünyesinde 170 civarı öğretmenin hizmet verdiğini, bu sene eğitim kadrosunu artırarak 200’ün üzerine çıkarttıklarını vurgulayan Seçer, ayrıca bu sene Büyükşehir Belediyesi’nin kurs merkezlerinde öğrenim gören 4 bin 334 öğrenciden binin üniversiteyi kazandığının altını çizdi. Seçer, "Üniversite sonuçlandı. Sınav sonuçları geldi. Bizim açımızdan yüz güldürücü. Çocuklarımıza en azından bir imkan sunmak. Şimdi bizim bu yılki sınav sonuçlarına göre ilk 50 binde 124 öğrencimiz yer aldı. Hatta bunlardan 65’i ilk 20 binde. 24’ü de ilk 19 binde ve 8’i ilk 5 binde yer aldı. İyi bir başarı olarak değerlendiriyoruz. Önümüzdeki yıl daha da iyi olacağız. Çünkü yaklaşık 170 öğretmenle hizmet veriyorduk. Şu anda 200’ün üzerine çıktı. 50’nin üzerinde değişik branşlarda, eksik olduğumuz branşlarda eğitim ve öğretim sezonuna hazırlığımızı tamamladık, öğretmenlerimizi bizim eğitim kadromuza dahil ettik. Bu yıl bin üzerinde öğrencimiz üniversiteli oldu. Şu ana kadar bana gelen bilgilerde, 20 öğrencimiz tıp fakültesine girmiş. 35 öğrencimiz değişik branşlarda öğretmenlikle ilgili fakültelerimizi kazanmışlar. 7 öğrencimiz diş hekimliğini kazanmış. 6 öğrencimiz eczacılığı kazanmış. Hukuk kazanan öğrencilerimiz var, 17 hukuk öğrencimiz var. Mühendislik kazanan 35 öğrencimiz var. Değişik meslek gruplarında, sağlık alanında, diğer farklı sosyal bilimler alanında binin üzerinde öğrencimiz bu yıl üniversitelerde öğrenim görecekler" diye konuştu.



“Bu yıl bin 400 lira eğitim yardımımız olacak”

Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerini kazanan Mersinli öğrencilere ilk seneye mahsus yapılan öğrenim yardımlarında da bu sene artış yaptıklarını kaydeden Seçer, "Biz geçen yıl her öğrencimize bin 250 lira yardım yapmıştık. Bu yıl da bunu bir miktar artırdık. bin 400 lira bu yıl eğitim yardımımız olacak. Üniversiteyi kazanan her öğrencimiz bundan yararlanabilecek. Herhangi bir ayrıma tabi olmadan yeter ki Mersin’de ikamet eden bir ailemizin çocuğu olsun. Hemşehrimiz olsun. Bu yıl da yaklaşık 8 bin öğrenci öngörülüyor. Bu öğrencilerimiz de eğitim yardımlarımızdan faydalanacak" ifadelerin kullandı.

Kız çocuklarının eğitimine büyük önem verdiklerini vurgulayan Seçer, Gülnar’da açacakları 128 öğrenci kapasiteli misafirhane ile kırsalda yaşayan kız öğrencilerin ilçe merkezindeki eğitim olanaklarına destek sunacaklarını belirtti. Ayrıca “Kır Çiçekleri Projesi” ile de ilköğretim beşinci sınıftan itibaren çeşitli branşlardaki spor dallarına yönelen kız öğrencilere destek sunacaklarını kaydeden Seçer, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Eğitim, hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyoruz, biz bu prensiple hareket ediyoruz. Bizim için eğitim her şeyin üzerinde. Eğer çağdaş bir Türkiye oluşturacak, müreffeh bir Türkiye oluşturacaksak, dünyayla, diğer ülkelerle rekabet edebilen her anlamda rekabet edebilen bir ülke oluşturacaksak bunu eğitimle çözeceğiz” şeklinde konuştu.

Seçer, tarımsal üretim yapan küçük ölçekli üreticilere, aile işletmelerine ve özellikle kadın üreticilere yönelik desteklerini sürdüreceklerini ifade etti. Bu kapsamda “Hadi Gel Köyümüzde Destek Verelim” projesi kapsamında 5 yıl süreyle hayvancılıkla uğraşan ailelere keçi ve koyun desteği sağlayacaklarını, bu yıl 60 aileye 25’er koyun veya keçi desteğiyle toplam bin 500 hayvan dağıtımı yapacaklarını söyleyen Seçer, ayrıca “Lavanta Fidesi Dağıtım Projesi” kapsamında bu yıl dağıtılan 100 bin lavanta fidesinin sayısını gelecek yıl 250 bine çıkartacaklarını ifadelerini kullandı. Sulama borusu, fide, fidan, alet ve ekipman desteklerini de sürdürdüklerini belirten Seçer, gelecek yıldan itibaren 200 dekarlık bir alana tekabül edecek şekilde 200 üreticiyle yüzde elli hibeli sera naylonu dağıtımı yapacaklarını açıkladı. Seçer, bu yılın Eylül ayının ilk haftasında ise bin 100 üreticiye Akdeniz sineğiyle mücadele kapsamında tuzak dağıtımı yapacaklarını dile getirdi.

Üç kademeli bir yapıyla kentteki esnafın sorunlarına ve taleplerine hızla yanıt vermeyi amaçladıklarını kaydeden Seçer, “Burada temel amaç esnafla belediye arasındaki iletişimi rahatlatmak, diyalogları artırmak. Belediyemizin esnafımızın sorunlarını çözmede daha hızlı hareket etmesini sağlamak gibi birçok amaç içeriyordu ve seçim sonrasında da zaten bunu biz seçim bildirgemize almıştık. Geçtiğimiz günlerde Esnaf Odası Birliğiyle yaptığımız bir protokol imza töreniyle hayata geçirmiş olduk. Hayırlı olsun diyorum Mersinimize. Çünkü Mersin’imiz için önemli. 55 binin üzerinde Mersin’de işyeri bulunuyor. Farklı mesleklerden toplamda 69 odamız var. Hal böyle olunca esnafımızın ne kadar önemli bir yer tuttuğunu, Mersin ekonomisine ne derece katkı sunduğunu görmek mümkün. Ayrıca tabii ki buralarda yaklaşık 200 bin insan çalışıyor. Onların da istihdamını düşünürsek, çok önemli bir alan esnaflarımız” dedi.

