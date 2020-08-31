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Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evine doğalgaz sistemi döşendi

İHA

– Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından, korona virüs tedbirleri kapsamında Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evine, korona virüs tedbirleri kapsamında doğalgaz sistemi takıldı.

Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evine doğalgaz sistemi döşendi

– Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından, korona virüs tedbirleri kapsamında Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evine, korona virüs tedbirleri kapsamında doğalgaz sistemi takıldı.
Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede yaşayanlara daha sağlıklı bir ortam oluşturmak amacıyla çalışmaların devam ettiği bildirildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, korona virüsün etkisi altında başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte bir dizi yeni düzenlemeye gidildi.
Mezitli Belediyesi, korona virüs tehlikesiyle birlikte solunum yolu enfeksiyonu sorunu yaşanmaması adına ısıtma sistemlerinde değişikliğe gitme kararı aldı. Daha önce klima ile ısıtılan Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evine, korona virüs tedbirleri kapsamında doğalgaz sistemi takıldı.
Mersin’e doğalgaz sağlayan firma yetkilileri, Çocuk Gündüz Bakım Evine gelerek yeni takılan gaz sistemini kontrol etti. Mezitli Belediyesi Fen İşleri Müdürü Çınar Çobanoğlu ile birlikte tüm sistemi denetimden geçiren yetkililer, kullanılabilir onayı verdi.
Çalışmalarını, Mezitlililerin temiz ve sağlıklı bir kentte yaşamaları adına planladıkları bilgisini veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Başta çocuklarımız olmak üzere tüm Mezitlililerin sağlıklı ve temiz bir kette yaşamaları için çalışıyoruz. Özellikle korona virüs sürecinde sağlığın ve temizliğin önemi çok daha iyi anlaşıldı. Biz de uzmanların görüşünü alarak, Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evimizde klimaları sökerek doğalgaz sistemine geçtik. Havaların soğuması sonrası artık ısıtmada doğalgaz kullanacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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