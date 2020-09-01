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Seçer: “Emekçi, emeğinin karşılığını isteme hakkına sahip”

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar İnşaat A.Ş. ile DİSK Genelİş Sendikası arasında imzalanan ve bin 179 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde emeği geçen tarafları ağırladı. Seçer, "Emekçi, emeğinin karşılığını isteme hakkına sahip" dedi.

Seçer: “Emekçi, emeğinin karşılığını isteme hakkına sahip”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar İnşaat A.Ş. ile DİSK Genelİş Sendikası arasında imzalanan ve bin 179 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde emeği geçen tarafları ağırladı. Seçer, “Emekçi, emeğinin karşılığını isteme hakkına sahip” dedi.
DİSK Genel İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Başkan Seçer’i ziyaret etti. Ziyarete, İmar İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uyan ve sendikanın işyeri temsilcileri de katıldı.

“Emekçi, emeğinin karşılığını isteme hakkına sahip”
Başkan Seçer, ziyarette yaptığı konuşmada, kendisine teşekkür ziyaretinde bulunan tarafların güzel bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Emeğini ortaya koyan çalışanların sözleşmeden memnun kalmasından kendisinin de memnun olduğunu getiren Seçer, “Hakkıdır; emekçi, çalışan hangi iş alanında olursa olsun emeğinin karşılığını isteme hakkına sahip ve medeni toplumlarda da hukuk devletlerinde de bu insanların emekleri bir zerre kadar zayi olmayacak şekilde her türlü ayrıntılar düşünülerek verme gayreti olur. Umut ediyorum, Türkiye de bu anlamda hukuk devleti olma yolunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önemli çalışmalar yapacak ve çok daha iyi noktalara geleceğiz. Toplumun çalışması, üretmesi, ekonomiye katkı sağlaması, artı değer sağlaması bütün katmanlara eğer adaletli bir şekilde yansırsa, yani gelir dağılımında adaleti, her alanda kalkınmayı sağlarsak daha güzel bir ülke, daha demokratik, daha refah toplumu, daha huzur toplumu oluruz ki, dönemimizde en çok önemsediğimiz konuların başında geliyor. Ayrımsız, insanların herhangi bir özelliğinden dolayı öteki olarak kabul edilmediği bir ülkede yaşamak istiyoruz. Hepimizin ortak gayesi bu” diye konuştu.

“Şiddet uygulayanı çıkarırız, gerekirse eşini alırız”
Başkan Seçer, sözleşmenin öne çıkan maddelerinden de söz ederek, “Bu toplu sözleşmeyle çalışanlarımız bizden en az 3 bin 300 TL ücret alacaklar. Bin 179 çalışanımızı ilgilendiren bir toplu sözleşmeydi bu. Benim de çok desteklediğim ve önemsediğim ve günümüzün toplumsal meselesi olan aileye bunun içinde başta kadın ve çocuğa yönelik şiddet var. Bu bizim için tartışılmaz mücadele edilmesi gereken bir sorun. Biz bu konuda ailesine, eşine, çocuklarına sorun çıkaran çalışanlarımızla yollarımızı ayıracağız; tartışmasız ayıracağız ama elbette ki o aileyi de gelirden yoksun bırakmayacağız. Gerekirse eşini belediyede personel olarak istihdam edeceğiz. Bu önemli bir madde. Hepiniz gibi ben de önemsiyorum bu konuyu” ifadelerini kullandı.

“Bir önemli husus da haftalık çalışma saatinin 40 saate indirilmesi”
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramında ortalama 250 TL’lik ikramiye verileceğini de söyleyen Seçer, “Bu sembolik gibi görünebilir ama 1 Mayıs’ın önemini düşündüğünüz zaman dünyadaki emek sınıfı için bu güne dair sembolik de olsa önemli bir farkındalık oluşturacak madde diye düşünüyorum. Bir önemli husus da haftalık çalışma saatinin 40 saate indirilmesi, yeniden düzenlenmesi. Bunu da önemli ve değerli buluyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Emek koyan tüm kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, kendi belediyemizde bizimle beraber yönetimsel olarak çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Başkanımız ve sekreterimiz nezdinde tüm Genelİş ailesine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Çok güzel işler yapacak, Mersin’i çok daha güzel bir Mersin haline getireceğiz”
Tek isteklerinin Mersin halkına hizmet etmek olduğunu vurgulayan Seçer, bu kapsamda belediye çalışanlarının kuruma aidiyetini, işlerini gönülden yapmasını ve hizmet odakları çalışmalarını son derece önemsediğini belirtti. Seçer, “Biz herkesin belediyesi olmak istiyoruz. Bir anlamda kimsesizin kimsesi olmak istiyoruz. Sizlerin desteği, gayreti çok önemli. Sizlerin belediyemize aidiyet hisleriyle çalışması son derece önemli. Mutlaka koyduğunuz emek neticesinde profesyonel olarak bir gelir elde edeceksiniz. Çocuğunuz, geçiminiz var; onların rızkını temin edeceksiniz ama diğer taraftan da bunu gönülle aşkla bir hizmet anlayışıyla memleket sevdasıyla yaparsanız çok güzel neticeler alırız. Ben sizlere çok güveniyorum, çok inanıyorum. Her şey para, gelir, kaynak değil. Benim için çalışanların aidiyet hissiyatı son derece önemli. Ben başarılı olacaksam sizlerle beraber olacağım. Biz başaracağız. Çok güzel işler yapacak, Mersin’i çok daha güzel bir Mersin haline getireceğiz. Çağdaş, modern, demokratik, insanların huzurla mutlulukla gezdiği, herkesin bir sıcak yuvasının olduğu, çocuklarının eğitim aldığı, sosyal faaliyetlerin olduğu, kültürel faaliyetlerin olduğu bir kent haline getireceğiz” dedi.

“En çok memnun eden de gerçekten verilen sözün tutulması”
DİSK Genelİş Sendikası Şube Başkanı Göksoy da Başkan Seçer’e adaylık sürecinde “Göreve gelirseniz emeğin hakkıyla ilgili bir sözünüzü duymak istiyoruz” dediğini, Seçer’in de o gün verdiği sözü göreve geldikten sonra yerine getirdiğini belirtti. Göksoy, “Biz her şeyden önce ağızdan çıkan sözü dikkate alan ilkeli bir sendikayız. O sözün yerine gelmesi bizi gerçekten ziyadesiyle mutlu etti. En az 3 bin 300 lira alınacak bir toplu iş sözleşmesi tabii ki bizi mutlu eder. En çok memnun eden de gerçekten verilen sözün tutulması” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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