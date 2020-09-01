Tarsus'ta salgına karşı ilaçlama ve hijyen çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince Tarsus ilçesinde salgına karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, pandemi döneminde toplumsal sağlığın korunması adına toplu taşıma araçlarından kamukurum binalarının dezenfekte edilmesine, binlerce hijyen kitinin dağıtımından ibadethanelerin sıklıkla temizlenmesine çalışmalar aralıksız devam ederken, Anamur’dan Tarsus’a kadar, vatandaşların yoğun olarak kullandıkları bulvar ve caddelerde de yıkama faaliyetleri yürütülüyor.

Bu kapsamda Tarsus ilçesinde Atatürk Caddesi’nin PTT ana binası ile Halk Eğitim Merkezi bölümünün trafiğe kapatılmasıyla oluşan Yarenlik Alanında, Büyükşehir Belediyesi TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğü ekipleri, baştan sona ilaçlı sularla yıkama ve dezenfekte çalışması yaptı. Her gün binlerce kişinin geçiş yaptığı alan üzerinde gece saatlerinde onlarca personel, 2 arazöz ve süpürge makinaları da kullanılarak yapılan çalışmada fırçalarla tüm noktalar temizlendi.

Yarenlik Alanı üzerinde bulunan oturma grupları ve çöp kutularının çevreleri de özellikle temizlendi. Arazözlerin üzerinde bulunan tazyikli sularla da yapılan yıkama çalışması kapsamında, Atatürk Caddesi’nin birçok noktası ve kaldırımlar da ekiplerce yıkandı.

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