MEÜ Konservatuvarı Gitar Bölümü öğrencilerinden büyük başarı

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– Mersin Üniversitesi (MEÜ) Devlet Konservatuvarı Gitar Sanat Dalında öğrenim gören 8 öğrenci, “Uluslararası Montenegro Gitar Yarışmasında” büyük bir başarıya imza atarak dereceye girdi.

MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde yaşanan korona virüs (Covid19) pandemisi nedeniyle Uluslararası Montenegro Gitar Yarışması online olarak yapıldı. Yarışmanın derecelendirme sonuçları ve katılım sertifikaları geçtiğimiz hafta itibarıyla MEÜ yarışmacılarına ulaştı.

Çeşitli yaş kategorilerinde düzenlenen yarışmada, Gençlik Kategorisi 2’de Akın Barut ve Tamay Yıldız ikincilik ödülü, Bora Özer üçüncülük ödülü aldı. Gençlik Kategorisi 3’te ise Cem Bilge Ergüzel üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Gençlik Kategorisi 4’te de Barkan Canbolat ikincilik ödülü, Nihat İlhan üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Mart ayı itibari ile doruk noktasına ulaşan pandemi döneminde de müzik çalışmalarına ağırlık veren başarılı genç gitaristler, eğitimlerine MEÜ Devlet Konservatuvarında Öğr. Gör. Can Erdoğan ile devam ediyor.

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