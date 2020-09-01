Akkuyu NGS’nin önemli bir ekipmanı daha Rusya’da üretildi Santralin birinci ünitesinin pasif çekirdek taşıma sistemi tanklarının montajında kullanılacak parçaların üretimi tamamlandı

Mersin’de inşası süren Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) önemli parçalarından birinin daha yapımı tamamlandı. Santralin birinci ünitesinin pasif çekirdek taşıma sistemi tanklarının montajında kullanılacak parçalar Rusya’da üretildi.

Mersin’in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesinde yapımı devam eden Akkuyu NGS’nin önemli bir parçası daha hazır. Pasif çekirdek taşıma sisteminde kullanılacak parçalar, Rosatom’un makine yapım bölümü Atomenergomash'ın bir parçası olan AEM Technology'nin Petrozavodsk şubesinde imal edildi. Ekipman, pasif çekirdek taşıma sistemi tanklarının montajı için gerekli silindirik parçalardan oluşuyor. “Kabuk” adı verilen bu parçalar, 60 milimetre kalınlığında paslanmaz çelik haddelenmiş levhadan üretiliyor. Ekipman, levhanın eğmebükme makinesi kullanılarak 4,1 metre iç çaplı bir silindire dönüştürülmesiyle son şeklini almış oluyor.



Fazla ısıyı gidermek için kullanılıyor

Petrozavodskmash, bu parçalardan 24 adet üretti. Bu 24 kabuk, pasif çekirdek sistemi tanklarının bir setinde kullanılacak. Kabukların kullanılacağı pasif çekirdek sistemi de güvenlik için son derece önemli. 120 metreküp kapasiteli sekiz adet hidroakümülütörden meydana gelen sistem, birincil devre soğutucusundaki fazla ısıyı gidermek için kullanılıyor.



Son teknoloji ekipmanlar

İnşası devam eden Akkuyu NGS, son teknolojiye sahip ekipmanlarıyla dikkat çekiyor. Santral, gelişmiş güvenlik ve ileri teknik ve ekonomik özelliklere sahip 3+ jenerasyon VVER1200 tipi reaktörlere sahip olacak.

VVER1200 reaktörlerinin, bir önceki nesil reaktörleri ile karşılaştırıldığında birçok avantajı bulunuyor. Yüzde 20 daha güçlü olan reaktör, bir önceki nesle göre yüzde 30 ila 40 oranında daha az personele ihtiyaç duyuyor. Reaktörün çalışma ömrü de 60 artı 20 yıl opsiyonuyla 80 yıla kadar çıkabiliyor.

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