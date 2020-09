Başkan Yılmaz: “Bölgemizin ekonomik değeri artıyor”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, işletme sayılarının artmasıyla ilçenin ekonomik değeri ve ticaret hacminin de arttığına dikkat çekerek, yeni istihdam alanları açarak hem Toroslar'ın hem de ülke ekonomisinin gelişmesine büyük katkısı olan esnafın her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

Esnaf ziyaretlerinin yanı sıra ilçede yeni hizmete giren işletmelerin açılışlarını da yaparak, bölge esnafına hayırlı ve bol kazançlar temennisinde bulunan Başkan Yılmaz, "Esnaf ve sanatkarlarımız, ekonominin bel kemiğidir. Biz de Toroslar Belediyesi olarak esnafımızın her zaman yanında olmaya, ihtiyaç ve taleplerini dinlemeye önem veriyoruz. En büyük arzumuz ise esnafımızın mutlu, huzurlu ve güven içerisinde iş yerlerini açmasıdır" dedi.

İlçeyi sosyal ve ekonomik olarak kalkındırmak adına sektör temsilcileriyle de sürekli bir araya geldiklerini belirten Yılmaz, "İlçemizin yaşam kalitesini daha da arttırmak amacıyla çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle Toroslarımız hızla gelişiyor ve büyüyor. Buna paralel olarak yatırımcı da işveren de tercihini Toroslarımızdan yana kullanıyor. İşletme sayılarının artmasıyla bölgemizin ekonomik değeri ve ticaret hacmi de artıyor. Yeni iş kollarının açılması, istihdama da önemli katkılar sağlıyor. Bundan dolayı da büyük mutluluk duyuyoruz. Bizim en büyük zenginliğimiz birlik ve beraberliğimizdir. Her alanda gelişen ve kalkınan bir Toroslar'ı hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz, pandemi süresince en fazla sıkıntı yaşayan kesimlerin başında esnaf ve sanatkarların geldiğini belirterek, buna rağmen birlik ve beraberlik içerisinde sürece sabırla destek veren tüm esnafa teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.