Erdemli´de limon hasadı



Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) TÜRKİYE´nin limon ihtiyacının yüzde 65´inin karşılandığı Erdemli ilçesinde 'mayer' cinsi limonun ilk hasadı yapıldı. Kilosu dalında 2,5 TL´den alıcı bulan limon, üreticisinin yüzünü güldürdü.

Arpaçbahşiş Mahallesi´nde başlayan hasada, Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Türkiye'nin limon ihtiyacının yüzde 65'inin karşılandığı ilçede 70 bin dönüm arazide limon yetiştirildiğine dikkat çeken Şahin, "Yıllık ortalama 400-450 bin ton limon üretiliyor. 'Mayer' cinsi limon hasadı yaklaşık 2 ay devam edecek. Daha sonra yataklık limonların hasadına başlanacak. Sezonun ilk limon hasadına katılara üreticilerimize bol bereketli sezon dilemek için buradayız. Çiftçilerimize tatlı ikramında bulunarak tatlı bir sezonun geçmesini temenni ediyoruz" dedi.

Rusya, Irak, Ukrayna, Romanya ve Balkan ülkelerinden yoğun limon talebi olduğunu vurgulayan Erdemli Ziraat Odası Başkanı Şahin, "Limon şu anda dalında 2,5 TL´den alıcı buluyor. İnşallah gelecek günlerde de fiyatlar güzel gider ve üreticimizin yüzü güler" diye konuştu.

Limon üreticisi İsmet Can ise rekoltenin bu yıl düşük olduğunu ancak satış fiyatının memnun edici olduğunu kaydetti.

Üretici Hasan Topçu da geçen yıl sezonun inişli çıkışlı olduğunu fakat bu yıl iyi başladıklarını aktardı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mehmet DOĞANER

2020-09-01 13:20:52



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