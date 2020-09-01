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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosiklet hırsızları jandarma ekiplerince yakalandı

İHA

Motosiklet hırsızları jandarma ekiplerince yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde çalınan 4 motosikletle birlikte 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kösbucağı, Karaahmetli ve Arpaçbahşiş mahallerinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kamera görüntülerinden ve tanıkların ifadeleri doğrultusunda zanlıların kimliklerini tespit eden ekipler, Tömük Mahallesi'nde 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin sattığı 4 motosiklet de aynı mahallede bulunarak sahiplerine teslim edildi.
5 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Tarsus'ta uyuşturucu ele geçirildi
Öte yandan Mersin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan bir başka çalışmada ise Yenice Mahallesi'ndeki bir şahsın evinde 10 gram esrar, 61 kök kenevir bitkisi ile bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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