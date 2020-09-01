Motosiklet hırsızları güvenlik kamerasından yakalandı

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Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA) MERSİN´in Erdemli ilçesinde, farklı adreslerden 4 motosiklet çalan 5 şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek, yakalandı.

Erdemli ilçesine bağlı Kösbucağı, Karaahmetli ve Arpaçbahşiş Mahalleri'nde yaşanan motosiklet hırsızlıkları üzerine jandarma ekipleri, çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları ile görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, 5 şüphelinin kimliklerini belirledi. 5 şüpheli,

Tömük Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüpheliler, sorgularında çaldıkları 4 motosikleti Tömük Mahallesi'nde yaşayan bir kişiye sattıklarını itiraf etti. Bulunan motosikletler sahiplerine teslim edilirken, şüphelilerin sorgusu sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2020-09-01 15:30:14



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