Tarsus'ta 'tefeci' operasyonu: 29 gözaltı

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?



Okan ÇALIŞKAN/TARSUS/(Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, tefecilere yönelik 6 aylık çalışmanın ardından gerçekleştirilen şafak operasyonunda, 29 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus ilçesinde tefecilik ve pos tefeciliği suçuyla ilgili 6 ay süren çalışmanın ardından operasyon için düğmeye bastı. Farklı meslek gruplarından Tarsus ilçesinde 25, Mersin'de 1 ve Adana'da 6 olmak üzere 2'si kadın 32 şüphelinin yakalanması için ev ve iş yerlerine sabah 06.00'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 32 şüpheliden 29'u yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda farklı kişilere ait kredi kartları, alacak verecek notlarının bulunduğu ajandalar, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, dijital materyaller ve fason olarak kurulan şirketlerden çekim yapıldığını gösteren slipler ele geçirildi.

Soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2020-09-01 16:51:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.