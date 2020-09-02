Sıcaklar tavan yaptı tatilciler kucağında buzla denize girdi Mersin’de, Eylül ayında yazdan kalma güneşli havayı gören tatilciler sahillere akın etti

Mersin’in Silifke ilçesinde, Eylül ayında yazdan kalma güneşli havayı gören tatilciler sahillere akın etti. Atakent Mahallesi Yapraklı koy plajında gün boyu Eylül güneşinin keyfini çıkartan tatilciler renkli görüntüler ortaya çıkardı. Plajda işletme sahipleri turistleri buz kalıplarıyla serinletti.

Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 40 ile 45 derece gösterdiği Atakent’te, plaj ve sokaklarda farklı görüntüler ortaya çıktı. Şezlonglar da, bazı tatilciler bronzlaşmaya çalışırken kimileri kitap okuyarak dinlenmeyi tercih etti. Ebeveynler, denizde gün boyu çocuklarıyla oyunlar oynadı. Yapraklı Koy Blue Beach Monte’nin yeri işletme sahibi Mesut Öztürk, sıcakların tavan yapması ile birlikte tatilcileri serinletme adına, buz kalıplarını denize atarak tatilcilerin serin bir ortamda denize girmelerini sağladı.

İşletmeye gelen tatilcilere öncelikle kapıda buz dağıttıklarını belirten Mesut Öztürk, "2020 yılının en sıcak günlerini yaşıyoruz. Hava sıcaklıkları 40 ila 45 dereceye çıktı. Bizde buna bir çare bulmak istedik. Müşterilerimize buz kalıpları verdik. Müşterilerimiz hem şezlong alanında hem de denizde buz kalıpları ile serinliyorlar” dedi.

Tatilciler ise, "Çok güzel bir etkinlik yapmışlar. Buzlu serinlik diyebiliriz. Bize buz vererek bizim için denizde eğlenceli bir ortam oluşturmuşlar. Korona virüs nedeniyle girişte ve işletmede güzel önlemler alınmış. Bizde rahatlıkla tatilimizi yapıyoruz” dedi.

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