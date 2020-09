Torosların lezzeti Yöreden Kafe'de Mersinlilerle buluşuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince bir yıl içerisinde Kültür Park’a kazandırılan Limon Kafe, Kır Kahvesi, Bizden Kafe ve Bakkal’ın ardından Toroslar'ın lezzetini Akdeniz esintisiyle buluşturacak olan Yöreden Kafe'nin de hizmete açıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yöreden Kafe’de yer sofraları ve ahşap masalar ile sandalyeler yer alıyor. Avizelerde ise kamış sepetler kullanılmış durumda. Saksılarda biberiyeler masaları süslüyor. Raflarda ise el yapımı salçalar, reçeller ve zeytinler bulunuyor. El yapımı ürünler hem yemeklere katılıyor hem de satışa sunuluyor. Mekanın içerisindeki sıkma sacının başında bir ‘sıkmacı teyze’ oturuyor.

Yöresel ürünlerden oluşan zengin menü

Masalarda ‘QR kod’ yer alıyor. Yöreden Kafe’nin misafirleri telefonlarına bu kodu okutarak saniyeler içerisinde zengin menüye ulaşabiliyor. Bu sistem, ‘menü bekleme’ sorununu ve teması ortadan kaldırıyor. Menülerde kahvaltıdan salatalara, içeceklerden sıcak yemeklere geniş bir yiyecekiçecek seçeneği sunuluyor. Piyasada 1 kişilik serpme kahvaltı ortalama 3035 lira aralığındayken, Yöreden Kafe’de 2 kişilik serpme kahvaltı 25 liradan sunuluyor. Menüde bazlama, yoğurtlu kızartma, içli köfte, zeytinyağlı tabağı, yüksük çorbası, kiremitte köfte, çökertme kebabı, ev yapımı şalgam ve tantuni gibi çok sayıda ürün yer alıyor.

Kadınların emeği Yöreden Kafe’de ekonomik değere dönüşüyor

Mersinden Kadın Kooperatifi bünyesinde üretim yapan kadınların da ürünleri Yöreden Kafe’de satışa sunuluyor. Silifke ilçesinin Balandız Mahallesi’nde hasat edilen sarı buğdaylardan elde edilen bulgur, Silifke’nin kokulu çileğinden yapılan çilek reçeli, Arslanköy’ün domateslerinden üretilen domates salçası bu ürünler arasında bulunuyor. Bunların yanı sıra şeftali reçelinden vişne reçeline geleneksel birçok lezzet raflarda yerini alıyor. Böylece satın alınan her ürün kadınların bütçelerine katkı sunuyor.

“Bu yöreye özgü lezzetleri deniz kenarından yiyebilecekleri bir mekan olsun istedik”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığında görev alan iç mimar Gülbin Uyan, Yöreden Kafe için düşündükleri konsepti anlatarak, “Mersinlilerin ve Mersin’e gelenlerin bu yöreye özgü lezzetleri deniz kenarında yiyebilecekleri bir mekan olsun istedik. Çünkü sıkma, fındık lahmacun ve benzeri yöresel ürünlerimizi yemek için ya yaylalara gitmemiz gerekiyor ya da deniz kenarından uzun bir yol kat etmeniz gerekiyor. Aslında mekanın bu ihtiyaca cevap vermesini istedik” dedi.

“Hem şık hem uygun fiyatlı”

Mekanın menüsünde yer alan yöresel ürünlere ve uygun fiyatlara da değinen Uyan, “Başkanımız Vahap Seçer’in Adnan Menderes sahili şeridinde her bütçeye, her kesime hitap eden mekanlar yapma, böylece sahili toplumun her kesimine açma arzusunu bilerek bu fikirleri üretiyoruz. Yöreden Kafe ile Başkanımızın da istediği gibi hem şık hem uygun fiyatlı hem de kadınlarımızın emeklerinin ekonomik değer kazandığı bir mekan oluşturulmuş oldu” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.