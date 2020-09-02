Leningrad NGS’nin 6. inovatif güç ünitesinde ilk nükleer reaksiyon gerçekleşti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Leningrad NGS’nin 6. inovatif güç ünitesinde ilk nükleer reaksiyon gerçekleşti

İHA

Leningrad NGS’nin 6. inovatif güç ünitesinde ilk nükleer reaksiyon gerçekleşti

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Elektrik Enerjisi Bölümüne bağlı olarak inşa edilen Leningrad Nükleer Güç Santrali’nin VVER1200 reaktörle donatılmış 6’ncı inovatif güç ünitesinde, ilk nükleer reaksiyon gerçekleşti.
Son fiziksel olarak devreye alınma aşaması başlatılan 6. inovatif güç ünitesi, ilk kez minimum kontrol edilebilir seviyeye getirildi. Bu da nötron akışı kontrol ekipmanının sabit nötron gücünü kaydettiği ve reaktör çekirdeğinde kendi kendine devam eden kontrollü bir nükleer zincir reaksiyonunun ilk kez başladığı anlamına geliyor.
Leningrad NGS2 Baş Mühendisi Alexander Belyaev, “Minimum kontrollü güç seviyesi bize bir dizi testi güvenli bir şekilde yapma imkanı sunuyor. Böylece reaktör çekirdeğinin proje gerekliliklerine uygun fiziksel karakteristiğe sahip olduğunu doğrulayacağız. Bu işlemleri tamamladıktan sonra Rostekhnadzor hesaplamaları alacak ve fiziksel devreye alma için geriye sadece izin almamız kalacak. Ondan sonra kademeli olarak güç yükseltmeye başlayacağız” dedi.
Ünitede, fiziksel devreye alma programına uygun olarak bir hafta içinde 50’den fazla test yürütülecek.İlk reaktörün hesaplamalar yardımıyla elde edilen yakıt dolgusunun nötronlara ait olan özellikleri, bu testler aracılığıyla doğrulanacak. Ayrıca koruma özelliklerinin işleyişinin, bağlantıların ve tüm nükleer fizik gözlemleme ve reaktörün nükleer güvenlik sistemlerinin güvenilirliği de onaylanacak.
VVER1200 reaktörü etkin durumda olan 6 numaralı güç ünitesinin devreye alınması aşamalar halinde gerçekleştiriliyor. Devreye alınma işlemi ilk yakıt demetinin reaktöre yüklendiği tarih olan 19 Temmuz’da başlamıştı. Gücün devreye alınması, deneme işletmesi ve ünitenin entegre testi olarak sıralanan aşamalarda tüm ekipman, elektrik ve ısı enerjisi gönderilmesiyle operasyonel parametreler üzerinden son bir denetlemeden geçecek.
VVER1200 reaktörlü 6 numaralı güç ünitesinin 2021 yılında devreye alınması planlanıyor. Güç ünitesi Leningrad NGS1’in RBMK1000 reaktörlü 2 numaralı güç ünitesinin yerini alacak. 45 yıl hizmet veren 2 numaralı güç ünitesi, 2020 yılının sonunda kapatılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Torosların lezzeti Yöreden Kafe'de Mersinlilerle buluşuyor
YEREL HABERLER Torosların lezzeti Yöreden Kafe'de Mersinlilerle ...
Mersin'de yağmur suyu kanalları temizleniyor
YEREL HABERLER Mersin'de yağmur suyu kanalları temizleniyor
Türkiye'nin ilk milli parkur sporcusu Dünya Kupası'nda finale kaldı Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun 7. branşı olarak 2019’un son aylarında resmi bir spor dalı olan parkurun ilk milli sporcuları, henüz yolun başında olmalarına karşın büyük bir başarıya imza attı Pandemi nedeniyle online düzenlenen Dünya Kupası yarışmasında ilk 8’e girerek finale kalan Sarp Eren Odabaş, 14 Eylül’de gerçekleşecek final yarışında madalya almak için Mersin’de sıkı bir çalışma gerçekleştiriyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk milli parkur sporcusu Dünya ...
Sıcaklar tavan yaptı tatilciler kucağında buzla denize girdi Mersin’de, Eylül ayında yazdan kalma güneşli havayı gören tatilciler sahillere akın etti
YEREL HABERLER Sıcaklar tavan yaptı tatilciler kucağında buzla ...
Eski erkek arkadaşı, şantaj yapıp cinsel saldırıda bulundu
YEREL HABERLER Eski erkek arkadaşı, şantaj yapıp cinsel saldırıda ...
Aileler engel olunca sevdiği engelli kızı kaçırdı Mersin’in Silifke ilçesinde Tufan Sulu, sevdiği yürüme engelli Fatma Sulu’yu, aileler istemeyince kaçırıp düğün yaptı Maddi sıkıntı çeken çift, eksikliklerinin giderilmesi için hayırseverlerin desteğini bekliyor
YEREL HABERLER Aileler engel olunca sevdiği engelli kızı ...
PTT logolu otomobil ile kaçak alkol taşırken yakalandılar
YEREL HABERLER PTT logolu otomobil ile kaçak alkol taşırken ...
Erdemli Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli’de ‘Gönüllü Katılım’ toplantısı düzenledi
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli’de ‘Gönüllü ...
Tarsus'ta 'tefeci' operasyonu: 29 gözaltı
YEREL HABERLER Tarsus'ta 'tefeci' operasyonu: 29 gözaltı
5 ay önce evlendiği eşini av tüfeğiyle öldürdü
YEREL HABERLER 5 ay önce evlendiği eşini av tüfeğiyle öldürdü
Mersin'de tefeci operasyonu: 29 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de tefeci operasyonu: 29 gözaltı
Gültak: “Bir an önce şehrimizin ana arterlerini düzeltmemiz gerek”
YEREL HABERLER Gültak: “Bir an önce şehrimizin ana arterlerini ...
Çatıda uyuşturucu yetiştiren şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Çatıda uyuşturucu yetiştiren şüpheli tutuklandı
Motosiklet hırsızları güvenlik kamerasından yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızları güvenlik kamerasından yakalandı
Kargo aracı süsü verip kaçak alkol taşıdılar
YEREL HABERLER Kargo aracı süsü verip kaçak alkol taşıdılar
Polis üniversite öğrencilerini uyardı
YEREL HABERLER Polis üniversite öğrencilerini uyardı
Toroslar’da yol ve kaldırım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Toroslar’da yol ve kaldırım çalışmaları devam ediyor
Motosiklet hırsızları jandarma ekiplerince yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızları jandarma ekiplerince yakalandı
Erdemli´de limon hasadı
YEREL HABERLER Erdemli´de limon hasadı
Başkan Yılmaz: “Bölgemizin ekonomik değeri artıyor”
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: “Bölgemizin ekonomik değeri artıyor”
Limon diyarında hasat besmele ile başladı 70 bin dönüm bahçede yaklaşık 450 bin ton limon rekoltesi bekleniyor
YEREL HABERLER Limon diyarında hasat besmele ile başladı 70 bin ...
Akkuyu NGS’nin önemli bir ekipmanı daha Rusya’da üretildi Santralin birinci ünitesinin pasif çekirdek taşıma sistemi tanklarının montajında kullanılacak parçaların üretimi tamamlandı
YEREL HABERLER Akkuyu NGS’nin önemli bir ekipmanı daha Rusya’da ...
MEÜ Konservatuvarı Gitar Bölümü öğrencilerinden büyük başarı
YEREL HABERLER MEÜ Konservatuvarı Gitar Bölümü öğrencilerinden büyük ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X