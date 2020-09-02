Tarsus Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı yapıldı

Tarsus Belediye Meclisinde, mülkiyeti belediyeye ait olan ve 2008 yılında hukuka aykırı bir şekilde bir tenis kulübüne tahsis edilen spor kompleksinin halka açılmasına yönelik madde görüşülerek ilgili komisyona sevk edildi.

Tarsus Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Komisyon ve müdürlüklerden gelen maddelerin görüşüldüğü toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Toplantıda, mülkiyeti belediyeye ait olan bir taşınmazın, 2008 yılında hukuka aykırı bir şekilde bir tenis kulübüne tahsis edildiği ve tahsisin iptali ilgili teklif mecliste görüşüldü. Konuyla ilgili Gaziler Mahallesi’nde belediye ait olan taşınmazın kanunen bedelli veya bedelsiz dernek veya kulüplere tahsis edilemeyeceği açıklandı. Tesisin tahsis iptali için görüşülen teklif, oy birliğiyle ilgili komisyona sevk edildi.

Diğer gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından dilek ve temenni bölümünde söz alan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yapılan çalışmalarla ilgili meclis üyelerine değerlendirmelerde bulundu. Bozdoğan, Tarsus Belediyesi olarak başarılı çalışmalara imza attıklarını ifade ederken, sözlerine şu şekilde sürdürdü; "Türkiye Milli Komisyonu kendi ülkesinden gelen bütün proje dosyalarını değerlendiriyor. Zaten yurtdışına bir tane gönderme şansımız var. Buna da karar verici olan Türkiye Milli Komisyonu. Muhtemel projeyi de oy birliğiyle seçiyor. Yurtdışında Türkiye’yi hangi proje iyiyse o temsil ediyor. Şimdiye kadar 58 ülkeden 114 tane proje kabul görmüş ve fonlanmış. Önemli bir olay bu. Bizim Tarsus proje dosyamız. Birçok kamu kurumu, büyükşehir belediyeleri, diğer ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşlarını geride bırakıp finale kaldı ve seçildi. Bu aslında büyük bir başarı” dedi.

Başkan Bozdoğan son olarak, korona virüse karşı tedbiri elden bırakmadıklarını açıklarken , vatandaşların sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına özen göstermesi konusunda uyarılarda bulundu.

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