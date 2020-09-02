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Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

DHA

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı


Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, 30 gram esrar ve 164 uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
Erdemli ilçesine bağı Tömük Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu olduğu yönündeki ihbar üzerine İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ortak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda adresi tespit edilen eve operasyon yapıldı. Evde 30 gram esrar, 164 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde için kullanılan düzenek ele geçirildi.
Evde bulunan 4 şüphelinin üzerinde de uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 320 TL ile biri kurusıkı 2 tabanca ve mermi bulundu.
Gözaltına 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak' suçundan adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER
2020-09-02 15:46:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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