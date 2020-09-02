Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT timleri, Erdemli Tömük Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda 1 şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. Evde arama yapan ekipler, 30 gram kubar esrar, 164 adet sentetik uyuşturucu madde, 1 uyuşturucu madde içiminde kullanılan bong diye tabir edilen düzenek, 2 tabanca, 11 fişek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 320 lira para ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.