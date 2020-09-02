Başkan Yılmaz: "Tedbirlere uymak bir sorumluluktur"

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Sağlık Bakanlığı'nın, Mersin'in korona virüs vakalarının en fazla arttığı iller arasında açıklaması üzerine, vatandaşlara 'tedbir' çağrısı yaptı.

Kırmızı alarm verilen kentte tedbirlerin daha çok artırılması gerektiğine vurgu yapan Başkan Yılmaz, virüsle mücadelenin sona ermediğini ve her bireyin sorumluluk anlayışıyla hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Yılmaz, "1 Haziran itibariyle yeni bir kontrollü sosyal hayata başladık. Gerek devletimiz gerek Sağlık Bakanlığımız çok başarılı bir süreç yürütüyor. Bizlere düşen görev de salgın tamamen bitinceye kadar alınan tedbirlere riayet etmektir. Aramızdaki sosyal mesafeyi unutmayalım, maske takalım, temizlik ve hijyene daha çok özen gösterelim" dedi.

Önceliklerinin toplum sağlığını korumak olduğunu belirten Yılmaz, Toroslar halkının sağlıklı ve hijyenik ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için belediye olarak sıkı önlemler aldıklarını ve almaya devam ettiklerini kaydetti. Yılmaz, "Salgının ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren süreci yakından takip ettik ve sıkı önlemler aldık. Ortak kullanım alanlarında dezenfekte ve temizlik çalışmalarımızı hiç ara vermeden sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizden isteğimiz rehavete kapılmamaları ve salgının yayılmasına izin vermemeleridir. İnşallah tedbirlere uyarak birlik ve beraberlik içerisinde sağlıklı günlere en kısa sürede ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

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