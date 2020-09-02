Akdeniz'in parlayan yıldızları için işbirliği projesi MEÜ ile Akdeniz Belediyesi ve Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan proje ile bilim ve sanat merkezinde öğrenim gören üstün yetenekli 30 öğrenciye, temel bilim dallarında akademik düzeyde eğitim verilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz'in parlayan yıldızları için işbirliği projesi MEÜ ile Akdeniz Belediyesi ve Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan proje ile bilim ve sanat merkezinde öğrenim gören üstün yetenekli 30 öğrenciye, temel bilim dallarında akademik düzeyde eğitim verilecek

İHA

Akdeniz'in parlayan yıldızları için işbirliği projesi MEÜ ile Akdeniz Belediyesi ve Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan proje ile bilim ve sanat merkezinde öğrenim gören üstün yetenekli 30 öğrenciye, temel bilim dallarında akademik düzeyde eğitim verilecek

Mersin Üniversitesi ile Akdeniz Belediyesi ve Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, 'Akdeniz’in parlayan yıldızları' olarak tespit edilen bilim ve sanat merkezinde öğrenim gören üstün yetenekli 30 öğrenciye, temel bilim dallarında akademik düzeyde eğitim verilecek.
MEÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda, üniversite personeli tarafından verilecek olan ve ebeveynlere yönelik aile eğitimini de kapsayan projeyle ilgili protokol imzalandı. MEÜ Senato Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen protokol imza törenine, Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek, Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Esma Dumanlı Kadızade ve Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ali Turna katıldı.
MEÜ Rektörü Çamsarı, Akdeniz Belediyesi, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirilen projenin önemine vurgu yaptı. Türkiye çapında örnek olabilecek bir projeye imza attıklarını belirten Çamsarı, üstün yetenekli çocukların devlet desteğiyle gelişmesinin ve yükselmesinin çocukların devlete olan bağlılığını ve sevgisini artıracağını söyledi. Kendisinin de devlet bursuyla yatılı okuduğunu kaydeden Çamsarı, “Bunlar bizlerin sadakatini, sevgisini, ülkemize bağlılığını da arttıran şeyler. Toplumun en üstün yetenekli, zeki çocuklarının vatana, millete, devlete kazandırılması yönünde ciddi bir önemi bulunan bu tür projeler inşallah yaygınlaşır" dedi.
Akdeniz Belediyesi ise sosyal projeler ağırlıklı olmak üzere daha önce de farklı projelerle defalarca bir araya geldiklerini kaydeden Çamsarı, “Belediyemiz zaten çok aktif, bölgesine çok iz bırakacak hizmetler yapıyor. Bu hizmetleri alırken bizlerle beraber çalışması, bizim akademisyenlerimizden destek alması bizim için ayrıca önemli. Kentin refahı ve halkın mutluluğunda yerel yönetimler önemli rol üstleniyor. Bundan sonraki süreçte de sadece Mersin geneline değil, Akdeniz bölgesine de elimizden geldiğince akademik anlamda destek olacağız" diye konuştu.

Gültak: "Üniversitemizle koordineli bir çalışma içindeyiz”
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak ise göreve geldikleri günden itibaren üniversiteyle koordineli bir çalışma içinde olduklarını kaydetti. Gültak, eski tıp fakültesi binasının düzenlemesi gibi birçok sosyal ve fiziki projede üniversiteyle işbirliği içinde yaptıklarını ve üniversitenin öğretim üyelerinin görüşlerini aldıklarını vurguladı. Türkiye’deki en yetenekli öğrencilerinin Akdeniz ilçesindeki tespitlerinin bakanlık ve İlçe Milli Müdürlüğü tarafından yapıldığını, ilçedeki 30 üstün yetenekli öğrenciye çalışma masası, kütüphane, tablet, burs gibi yardımlar sağlandığını belirten Gültak, “Bu öğrencilerimizin mutlaka üniversite ayağını da sağlayacağız. Ailelerini ve öğrencileri buraya getireceğiz. Aralarında 1011 yaşlarında olan çocuklarımız var. Şimdiden üniversiteyi görecekler. Üniversitenin nasıl bir yer olduğunu anlayacaklar" ifadelerini kullandı.
Gültak, Mersin Üniversitesi ile yürütülen projeler dolayısıyla Rektör Çamsarı’ya teşekkürlerini sunarak MEÜ'nün, Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden biri haline geldiğinin altını çizdi. Son zamanlarda çıkan haberlere değinen Gültak, “Üniversitemiz ve hocamızı yıpratmaya yönelik haberleri de kınıyoruz. Sonuna kadar da Mersin Üniversitesi’nin ve Rektörünün yanındayız. Beraber çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarsus Belediyesporlu sporcuların sağlığı Medical Park Hastanesi'ne emanet
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesporlu sporcuların sağlığı Medical ...
Mersin İŞKUR çocuk destek merkezinde meslek seçimi semineri düzenledi
YEREL HABERLER Mersin İŞKUR çocuk destek merkezinde meslek seçimi ...
Başkan Tollu’dan Emniyet Müdürü Başol’a ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Tollu’dan Emniyet Müdürü Başol’a ziyaret
Başkan Yılmaz: "Tedbirlere uymak bir sorumluluktur"
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: "Tedbirlere uymak bir sorumluluktur"
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltına ...
MYK sınavları devam ediyor
YEREL HABERLER MYK sınavları devam ediyor
Yaylacıların yol sorunu çözülüyor
YEREL HABERLER Yaylacıların yol sorunu çözülüyor
Akdeniz yeni parklara kavuşuyor
YEREL HABERLER Akdeniz yeni parklara kavuşuyor
Üzümde 25 bin ton rekolte bekleniyor
YEREL HABERLER Üzümde 25 bin ton rekolte bekleniyor
Tarsus Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Tarsus Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı ...
Tartıştığı 4 aylık hamile eşini pompalı tüfekle öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı 4 aylık hamile eşini pompalı tüfekle ...
Toroslar'a gençlik merkezi yapılacak
YEREL HABERLER Toroslar'a gençlik merkezi yapılacak
Mersin'de orman yangını Yangında 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü
YEREL HABERLER Mersin'de orman yangını Yangında 1,5 hektar ormanlık ...
Parkur cimnastikçilerin hedefi dünya şampiyonluğu
YEREL HABERLER Parkur cimnastikçilerin hedefi dünya şampiyonluğu
8 gün önce evden çıkan çoban bir daha dönmedi
YEREL HABERLER 8 gün önce evden çıkan çoban bir daha dönmedi
Yenişehir Belediyesi öğrenci yurdunu sağlıkçılara açıyor
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi öğrenci yurdunu sağlıkçılara ...
Leningrad NGS’nin 6. inovatif güç ünitesinde ilk nükleer reaksiyon gerçekleşti
YEREL HABERLER Leningrad NGS’nin 6. inovatif güç ünitesinde ilk ...
Torosların lezzeti Yöreden Kafe'de Mersinlilerle buluşuyor
YEREL HABERLER Torosların lezzeti Yöreden Kafe'de Mersinlilerle ...
Mersin'de yağmur suyu kanalları temizleniyor
YEREL HABERLER Mersin'de yağmur suyu kanalları temizleniyor
Türkiye'nin ilk milli parkur sporcusu Dünya Kupası'nda finale kaldı Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun 7. branşı olarak 2019’un son aylarında resmi bir spor dalı olan parkurun ilk milli sporcuları, henüz yolun başında olmalarına karşın büyük bir başarıya imza attı Pandemi nedeniyle online düzenlenen Dünya Kupası yarışmasında ilk 8’e girerek finale kalan Sarp Eren Odabaş, 14 Eylül’de gerçekleşecek final yarışında madalya almak için Mersin’de sıkı bir çalışma gerçekleştiriyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk milli parkur sporcusu Dünya ...
Sıcaklar tavan yaptı tatilciler kucağında buzla denize girdi Mersin’de, Eylül ayında yazdan kalma güneşli havayı gören tatilciler sahillere akın etti
YEREL HABERLER Sıcaklar tavan yaptı tatilciler kucağında buzla ...
Eski erkek arkadaşı, şantaj yapıp cinsel saldırıda bulundu
YEREL HABERLER Eski erkek arkadaşı, şantaj yapıp cinsel saldırıda ...
Aileler engel olunca sevdiği engelli kızı kaçırdı Mersin’in Silifke ilçesinde Tufan Sulu, sevdiği yürüme engelli Fatma Sulu’yu, aileler istemeyince kaçırıp düğün yaptı Maddi sıkıntı çeken çift, eksikliklerinin giderilmesi için hayırseverlerin desteğini bekliyor
YEREL HABERLER Aileler engel olunca sevdiği engelli kızı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X