Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Gedik görevine başladı

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İskenderun Deniz Üs Komutanı iken Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığına atanan Tuğamiral Fuat Gedik, Mersin Valisi Ali İhsan Su’yu ziyaret etti.

Sahil Valilikte gerçekleşen ziyarette Tuğamiral Fuat Gedik, günün anısına Valilik Şeref Defterini imzalamasının ardından makama geçildi. Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı görevine atanan Tuğamiral Gedik’e görevlerinde başarılar dileyen Vali Su, ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerine dile getirdi.

Ziyaret karşılıklı sohbet edilmesinin ardından sona erdi.

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