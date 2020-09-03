Başkan Yılmaz: "Güzellikler, paylaşıldıkça çoğalır"

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Muharrem ayı dolayısıyla Toroslar Cem Evi'ni ziyaret etti.

Alevi Kültür Dernekleri Toroslar Şube Başkanı Hüseyin Değerli ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Yılmaz, vatandaşlarla da sohbet ederek Muharrem ayını kutladı. Muharrem ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını daha da pekiştirmesini temenni eden Yılmaz, "Bizi biz yapan inancımız, kültürel değerlerimiz, birlik ve beraberliğimizdir. Alevi kardeşlerimizle de bin yıldır bu topraklarda birlikte yaşıyoruz ve inşallah nice bin yıllar birlikte yaşayacağız. Güzellikler, paylaşıldıkça çoğalır. Farklılıklarımızı zenginlik kabul edip bunu geliştirmeye önem veriyoruz. Bu vesileyle paylaşmanın, dayanışmanın simgesi aşurenin tüm vatandaşlarımız için bolluk ve bereket getirmesini diliyor, ülkemizin her bir köşesinde sağlık, huzur ve barışın hakim olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Alevi Kültür Dernekleri Toroslar Şube Başkanı Hüseyin Değerli de Başkan Yılmaz'ın her zaman yanlarında olduğunu belirterek, yapmış olduğu ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür etti.

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