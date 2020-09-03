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Mersin'deki yaşlı bakım merkezinde korona virüs alarmı Covid-19 testi pozitif çıkan 17 yaşlı ile 2 merkez görevlisi, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar

İHA

Mersin'deki yaşlı bakım merkezinde korona virüs alarmı Covid-19 testi pozitif çıkan 17 yaşlı ile 2 merkez görevlisi, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar

Mersin Alzheimer Derneği’nin yaşlı bakım merkezinde kalan 17 yaşlı ile 2 merkez görevlisinin Covid19 testlerinin pozitif çıkması üzerine kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındıkları bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Mersin Alzheimer Derneği’nin merkez Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan yaşlı bakım merkezinde yaşayan 17 yaşlı vatandaş ile 2 merkez görevlisinin rutin olarak yapılan Covid19 testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine ikisi merkez görevlisi 19 kişi, gece geç saatlerde ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Merkezde 93 hasta, 64 personel bulunuyor
Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi ve Mersin Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Aynur Özge, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kurumda 93 hasta ve 64 personelinin bulunduğunu belirterek, bu kişilerin her 14 günde bir personel vardiya değişimi sırasında tarama testlerinin yapıldığını söyledi. Personelin, hastaları korumak için 14 gün kurumda kaldığını, daha sonra bir ekip giderken diğer bir ekibin geldiğini ve yeni ekip gelmeden önce test yapıldığını belirten Özge, "Bizim de birinci katımızda ayakta, daha iyi durumda, hareket eder vaziyette ve Alzheimer hastalığı daha hafif olan hastalarımızın rutin tarama testlerinde, 17 hastamız ile iki personelimizin testleri pozitif çıktı. Toplam 19 kişi, 17’si hasta, ikisi personel. Bu 17 hastanın ikisinin ateş yüksekliği var, diğerlerinin herhangi bir klinik göstergesi yok" dedi.

Kalan diğer hasta ve personel de teste tabi tutuldu
Kanun gereği bu insanların testleri negatif oluncaya kadar hastane ortamında takip edilmeleri gerektiği için hepsinin hastanelere sevk edildiğini ifade eden Aynur Özge, şöyle devam etti: "Şehir Hastanesi, Toros Devlet Hastanesi, Erdemli, üniversite gibi nerede boş yer varsa sevkiyatı yapıldı. İki personelimizin genel durumu iyi olduğu için onların evde takip edilmelerine karar verildi. Biz de şu anda kalan hastalar ve diğer personeli de, herhangi bir sorun olmaması için emin olmak açısından, ikinci bir kez daha tarama testi yaptırdık. Sonuçlarını bekliyoruz. Hastanelerde yatan hastalarımızın durumlarını da sürekli takip ediyoruz. Sağlık durumu ciddi olan bir hastamız yok Allah’a şükür, personelimiz de yok. Aylardır kuruma giriş çıkış yasak, her türlü önlemi aldık. Ama bunun giriş kaynağı olarak da bir hafta önce kalple ilgili bir problemden dolayı hastaneye sevk edilen bir hasta olduğunu, filyasyon ekipleri bize ifade etti. Tabi kimsenin yüzde 100 bilme ihtimali yok."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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