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Mezitli’de ikinci çocuk gündüz bakımevinin temeli atıldı Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, ilçede ikinci çocuk gündüz bakımevini yapıyor. Arsası belediye tarafından karşılanan ve hayırsever Danyal Kubin ile dayısı Enis Tüyeni’nin destekleriyle yapılacak Enis-Necip Tüyeni Çocuk Gündüz Bakımevinin temeli, düzenlenen törenle atıldı

İHA

Mezitli’de ikinci çocuk gündüz bakımevinin temeli atıldı Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, ilçede ikinci çocuk gündüz bakımevini yapıyor. Arsası belediye tarafından karşılanan ve hayırsever Danyal Kubin ile dayısı Enis Tüyeni’nin destekleriyle yapılacak Enis-Necip Tüyeni Çocuk Gündüz Bakımevinin temeli, düzenlenen törenle atıldı

– Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, ilçede ikinci çocuk gündüz bakımevini yapıyor. Arsası belediye tarafından karşılanan ve hayırsever Danyal Kubin ile dayısı Enis Tüyeni’nin destekleriyle yapılacak EnisNecip Tüyeni Çocuk Gündüz Bakımevinin temeli, düzenlenen törenle atıldı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, anaokulu inşaatının Şubat 2021’de tamamlanacağını ve okulun önümüzdeki eğitimöğretim yılında çocukların hizmetine sunulacağını söyledi.
Mezitli Belediyesi, ilçeye kazandırdığı Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevinin ardından, çocukların okul öncesi eğitim alacakları ikinci anaokulu için de ilk adımı attı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın, başkanlığının ikinci döneminde çocuklara ve eğitime öncelik vereceği sözü kapsamında, Mezitli Akdeniz Mahallesinde yeni bir çocuk gündüz bakımevi daha yapılıyor. Hayırsever Danyal Kubin ile dayısı Enis Tüyeni’nin destekleriyle yapılacak, 120 öğrenci kapasiteli EnisNecip Tüyeni Çocuk Gündüz Bakımevinin temeli, törenle atıldı. Törene, Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Belediye Başkanı Tarhan, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Danyal Kubin ve davetliler katıldı.

“Bütün arzumuz; 19 Şubat 2021 ikizlerin doğum gününde burayı hizmete açmak”
Hayırsever Kubin, törende yaptığı konuşmada, dayısı Elektronik Yüksek Mühendisi Enis Tüyeni’nin 1942 Mersin doğumlu olduğunu belirterek, “Dayım, bu kentte büyüdü, bu kentin suyunu içti, güzelliklerini yaşadı. Dayım hep Mersinli oldu, yaşamının büyük bölümünü Mersin dışında yaşadı ama hep Mersin’e geldi ve bu kenti hiçbir zaman aklından çıkarmadı. Şu anda rahatsız olduğu için törene katılamadı. Bir arzusu vardı, yaşadığım, borçlu olduğu kente bir şeyler yapmak. Elindeki çok kısıtlı olanakla biriktirebildiği meblağla bir şeyler yapmak istedi ve o sırada Neşet Tarhan başkanımız devreye girdi. Bizi kırmadılar ve çok güzel bir arsa sağladılar. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir eser kazandıracağız. Enis ve Necip, ikiz kardeşler; burayı tamamladığımızda onların adını vereceğiz. Bütün arzumuz; 19 Şubat 2021 ikizlerin doğum gününde burayı hizmete açmak. Başkanımıza söz verdik ve açacağız. Çocukların güzel sesleriyle neşeleriyle hayata renk katacağız. Bu binaya hayat katacağız” dedi.

“Vatandaşlarımız, salgın döneminde belediyeye 700 bin liranın üzerinde yardımda bulundular”
Başkan Tarhan da korona virüs salgını döneminde de hayırsever vatandaşların, belediyeye 10 liradan daha büyük rakamlara kadar gönüllerinden kopan miktarlarda ayni ve nakdi yardımda bulunduklarına dikkat çekti. Tarhan, “Yaklaşık olarak 700 bin liranın üzerinde ayni ve nakdi yardımla vatandaşlarımız, kurumlarımız, işadamlarımız, Mezitli’deki salgın dönemine destek oldular ve başarıyla yürüttük, yürütmeye de devam ediyoruz” diye konuştu.
Belediye olarak Mersin’in kültürel ve tarihi değerlerine sahip çıkmaya çalıştıklarını da vurgulayan Tarhan, bu çerçevede dünyaca bilinen felsefeci, matematikçi, şair, bilim insanı Aratos’un Mezitli’de bulunan anıt mezarının ortaya çıkarılması için gerçekleştirilen projeye, hükümet kaynakları dışında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Deniz Ticaret Odası ile Mersin Ticaret Borsası’nın da bağış yaptıkları bilgisini verdi. Tarhan, bu kurumlara teşekkür ederek, her projede işadamlarının ve kurumların desteklerini beklediklerini söyledi.

“Bu arsadan belediyeye 20 milyon lira gelir sağlanabilirdi ama biz insan odaklı çalışıyoruz”
Bugün de Akdeniz Mahallesinde bir anaokulunun temelini, yine hayırsever vatandaşların desteğiyle hayata geçireceklerini ifade eden Tarhan, Enis ve Necip Tüyeni ile Danyal Kubin’e destekleri için teşekkür etti. Anaokulunun yapılacağı arsa ile ilgili de bilgi veren Tarhan, “Bu alan, imarlı bir arsa, 15 kata kadar müsaadeli ve buraya iki blok sığıyor. Buraya normal koşullarda böyle bir inşaat yapmak veya arsasını satmak mümkündü. Yaklaşık hesapla belediyeye buradan 20 milyon lira gelir sağlanabilirdi, eğer ticari anlamda baksaydık. Ama biz hiçbir konuya böyle bakmıyoruz; tüm çalışmalarımız, projelerimiz hep insan odaklı olmuştur, bundan sonra da öyle olacak” ifadelerini kullandı.

“Anaokulunun inşaatı, 2012 Şubat sonunda bitirilecek”
Çocuklara çok önem verdiklerinin altını çizen Tarhan, “Bu 5 yıllık dönem çalışmalarımızda çocukları ön plana çıkaracağımızı söylemiştik. Çok sayıda anaokulu yapacağız. Anaokulu yapmak için birçok iş insanı var daha sırada, yer arayışındayız. Artık herkes çocuklarının en uygun koşullarda, en iyi anaokullarına götürsün istiyoruz. Bunun örneği, 180 öğrenci kapasiteli Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevi, sadece Mersin’in değil, Türkiye’nin en güzel anaokulu. Okulu kendi personelimizle yürütüyoruz, özel işletmeye vermedik; kendi öğretmenlerimiz ve personelimiz var. Okula rekor başvuru olduğu için kurayla belirliyoruz öğrencilerimizi. Burası da 120 öğrencilik bir anaokulumuz olacak. 2021 Şubat ayının sonlarında da müteahhit bu inşaatı bitirecek. Eğitimöğretim yılının ortasına denk geldiği için okulumuzu, eksiklerini tamamlayarak en geç önümüzdeki eğitimöğretim yılında çocuklarımızın hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.
Mezitli Kaymakamı Erdoğdu ise çocukların yetişmesinde çok önemli olan anaokulunun ilçeye kazandırılmasının çok büyük bir emek ve zaman gerektirdiğini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Konuşmaların ardından, Kaymakam Erdoğdu, Başkan Tarhan, hayırsever Kubin ve Milletvekili Antmen tarafından butona basılarak anaokulunun temeli atıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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