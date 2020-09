Başkan Seçer, MTOSB’de yatırımcılarla buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MersinTarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Yönetim Kurulu toplantısında iş insanları ve yatırımcılarla buluştu. Toplantıda Akdeniz ilçesinin 1/5 bin ölçekli imar planı üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Başkan Seçer, “Mutlaka planlar bitecek ki yeni yollar açacağız, mutlaka planlar bitecek ki yeni yerleşim alanları, yeni sanayi alanları, yeni iş alanları oluşturacağız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, MTOSB Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. MTOSB Başkanı Sabri Tekli’nin ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hamit İzol da katıldı.

Başkan Seçer, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, “Karşılıklı işbirliği ile neler yapabiliriz, bunu konuşmaya geldik. Biz size ne katkı sunabiliriz, siz bize, kente ne katkı sunabilirsiniz, bunların tespiti için geldik” diye konuştu.

Toplantıda, MTOSB’nin altyapı sorunları ile dönemsel, güncel, yapısal sorunlarının ele alındığını belirten Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesinin de sivil toplum kuruluşlarının da ortak paydasının Mersin olduğunu ifade etti. Seçer, “Şu bir gerçek, Mersin’de odalar başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, seçilmişler, atanmışlar, önemli aktörler bir arada diyalog içerisinde olursa Mersin adına güzel işler yapılabilir; zamanı, kaynağı daha etkin kullanabiliriz diye düşünüyoruz. Bu sebeple bu diyalogların devam etmesinden yanayız” ifadelerini kullandı.



“Bu tesislerin sayısını artırmamız lazım”

MTOSB’de önemli tesisler olduğunu, bu tesislerin istihdama büyük katkı sağladığını vurgulayan Seçer, “Ülke ekonomisine önemli katkılar yapıyorlar. Bu katkının Mersin’den olması Mersin’e ayrı bir değer veriyor. Bu tesislerin sayısını artırmamız lazım, çünkü istihdam oluşturmak zorundayız. Nüfus artışının getirdiği ilave ihtiyaçlar var. Bir tanesi de tabii ki istihdam. Toplumsal sorunlara neden olmama adına bunu gerçekleştirmek zorundayız. Hem de üretim yaparak ülkemizi her alanda daha da geliştirecek bazı çalışmaları yapmak durumundayız. Ne kadar üretim, ne kadar ihracat, ne kadar ekonomi o kadar refah toplumu, mutlu toplum, huzurlu toplum, kültürüyle sanatıyla temiz çevresiyle düzenli kentleriyle bir ülke tesis edersiniz” dedi.



“Ankara’yı ilgilendiren her konuda Mersin’de kurumların işbirliği yapması gerekiyor”

Büyükşehir Belediyesi olarak bir yandan rutin hizmetleri sürdürürken bir yandan da Mersin’e artı değer katabilecek, Mersin’e yeni gelişmeler sağlayabilecek ve yatırımın önünü açacak çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Başkan Seçer, bu çalışmalardan birinin de 1/5 bin ölçekli nazım imar planları olduğunu kaydetti. Seçer, “Burada da bazı değerlendirmeler yaptık. Özellikle bu bölgeyi de ilgilendiren 1/5 binlik planlar üzerinde konuşuldu, Akdeniz ilçemizin en önemli, bana göre bitirilmesi gereken çalışmalarının başında geliyor. Mutlaka planlar bitecek ki yeni yollar açacağız, yeni yerleşim alanları, yeni sanayi alanları, yeni iş alanları oluşturacağız. Bu konuda da sayın başkanlarımın katkısını, desteğini istedik. Şu anda 1/5 binlik planlar kurum görüşünde, Tarım Bakanlığı’nda. Diğer belediye başkanlarımızın, milletvekillerimizin de burada katkısı önemli. Sadece bu konuda değil, bürokrasiyi ilgilendiren, Ankara’yı ilgilendiren her konuda Mersin’de bütün kurumların işbirliği yapması gerekiyor ki, çok daha süratli işlerimizi yapalım. Çünkü takip etmediğiniz zaman işleriniz ağır yürüyor, aksaklık oluyor ya da yatırımlarınızda, projelerinizde gecikmeler oluyor. Bütün bunların üstesinden gelmek için de mutlaka diyalog ve işbirliği gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.



Öğrencilerin robot gösterisini izledi

Başkan Seçer, toplantının ardından MTOSB Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından tasarlanan robotların gösterisini izledi. Öğrencilerin, Mersin’in adını hem Türkiye’de hem yurt dışında başarıyla duyurduğunu kaydeden Seçer, robot alanındaki çalışmaları dolayısıyla öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti.

Öğle yemeğinde MTOSB’deki yatırımcılarla bir araya gelen Seçer, bazı fabrikalarda da incelemelerde bulundu.

