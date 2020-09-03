– Mersin ve Adana’nın ağustos enflasyonu yüzde 11,57 olarak gerçekleşti. İki ilin oluşturduğu TR62 Bölgesinde geçen ay fiyatı en fazla artan ürün sarımsak olurken, en fazla düşüş ise patlıcanda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, ağustos ayı enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye genelinde Tüketici Fiyat Endeksinde (TÜFE) 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,86, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,27 artış gerçekleştiği bildirildi.



Mersin ve Adana’da ağustos ayı enflasyonu yüzde 11,57

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü açıklamasında, Adana ve Mersin illerinden oluşan TR62 Bölgesi ağustos ayı TÜFE değişim oranları da değerlendirildi. Açıklamaya göre, TR62 Bölgesinde, TÜFE’de 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,22, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,16, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,57 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,40 oranında artış gerçekleşti.

Mersin ve Adana’da ağustos ayında fiyatı en çok yükselen ve düşen ürünler de açıklandı. Buna göre, iki ilde ağustos ayında fiyatı en yüksek artış gösteren ürün sarımsak olurken, en fazla düşüş gösteren ürün ise patlıcan oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.