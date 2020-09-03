MDOB’dan, Trio Konseri izlemek isteyen ilk 30 sağlık çalışanına davetiye

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), bağlama, viyolonsel ve trombon ile ‘Trio Konser’ düzenleyecek. MDOB, Marina Amfi Tiyatroda gerçekleştirilecek konseri izlemek için başvuru yapmak isteyen ilk 30 sağlık çalışanına da davetiye verecek.

MDOB’dan yapılan açıklamada, Marina Amfi Tiyatroda 5 Eylül Cumartesi akşam saat 21.00’de düzenlenecek konserde, bağlama sanatçısı Alican Gülle, viyolonsel sanatçısı Sadık Atakan Atabey ve trombon sanatçısı Ziya Arman’ın yer alacağı bildirildi. Açıklamaya göre, rerküsyon sanatçısı Abdulkadir Taşur ve MDOB orkestra sanatçısı Rufina Usmanova da sanatçılara piyano ile eşlik edecek. Konserde, MDOB sanatçıları soprano Saliha Aktaş, mezzo soprano Nihan Çetin Aydın ve bariton Hulusi Polat ise solist olarak yer alacak.

Yaklaşık bir saat sürecek olan konserde Meksikalı besteci Pablo Beltran Ruiz’in Mambo tarzındaki Sway parçası, Osvaldo Farres‘in dünyaca ünlü popüler Quisas Quisas parçası, Neşet Ertaş’ın Ahirim Sensin, Yazımı Kışa Çevirdin parçaları ve daha birçok türkü, Ziya Arman’ın aranjesiyle seslendirilecek.

MDOB, konserde sağlık çalışanlarını da unutmayarak, açıklamasında, “Mersin Devlet Opera ve Balesi olarak, pandemi döneminde yoğun çaba gösteren sağlık çalışanlarımızı da unutmuyoruz. Davetiye başvurusunda bulunacak olan ilk 30 sağlık çalışanımızı konserimiz ile buluşturuyoruz” ifadelerine yer verdi.

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