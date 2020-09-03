MESKİ’nin analizlerinde Akdeniz’in suyu kriterlere uygun çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MESKİ’nin analizlerinde Akdeniz’in suyu kriterlere uygun çıktı

İHA

MESKİ’nin analizlerinde Akdeniz’in suyu kriterlere uygun çıktı

MESKİ Genel Müdürlüğü, Mersinli vatandaşların ve şehre gelen tatilcilerin daha temiz ve güvenilir sularda denize girebilmelerini sağlamak adına deniz suyundan numune alarak, Su Analiz Laboratuvarında kontrollerini sağlıyor. MESKİ, ‘Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik’e göre yapılan analiz sonuçlarının limit değerler içinde olduğunu açıkladı. Yapılan analizlerde Akdeniz’den alınan numunelerin kriterlere uygun çıktığı bildirildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Mersin’in sahil noktalarından deniz suyu numunesi alınarak, kontrolleri Merkez Su Analiz Laboratuvarında gerçekleştiriliyor. MESKİ ekipleri tarafından haziran ayı itibariyle Mersin’in 16 farklı sahil noktasından, 15 günde bir, 57 noktadan deniz suyu numunesi alınarak 126 parametre çalışıldı. Alınan deniz suyu numunelerinin mikrobiyolojik analizleri (Esherichia coli ve Fekal Enterokok) akredite olan MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarında gerçekleştirildi. ‘Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik’e göre analiz sonuçları limit değerler içinde olduğu kaydedildi.
MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kentimizin sahillerini ve vatandaşların sağlığını göz önünde bulundurarak, sahil noktalarından numuneler almaktayız. Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığına bağlı Laboratuvar Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan, güçlü ekipman ve teknik analiz cihazlarıyla donatılan Gezici Su Analiz Laboratuvarı ile kontrollerini sağlamaktayız. Ekiplerimiz tarafından haziran ayında; Anamur, Bozyazı, Gülnar, Aydıncık, Silifke Erdemli, Mezitli, Yenişehir ve Tarsus ilçelerinin sahil şeridi boyunca 28 noktadan numune alındı. Laboratuvarımızda 84 adet analiz gerçekleştirerek, deniz suyunun insan sağlığına uygunluğu kontrol edildi. Vatandaşların ve tatilcilerin sahillerde güvenle denize girmesi için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Kontrol edilen noktaların sayısını her geçen gün arttırarak, daha yaşanılabilir bir Mersin, daha temiz bir Akdeniz hedeflemekteyiz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu operasyonu
17 yaşındaki Zeynep ailesini görmek istediği için öldürülmüş Mersin'de Erdoğan Sarıaydın, tartıştığı 5 aylık hamile eşi Zeynep Sarıaydın'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü Ağabeyleri, uzun süredir kız kardeşleri Zeynep'in kendilerine gösterilmediğini belirtti
YEREL HABERLER 17 yaşındaki Zeynep ailesini görmek istediği için ...
MDOB’dan, Trio Konseri izlemek isteyen ilk 30 sağlık çalışanına davetiye
YEREL HABERLER MDOB’dan, Trio Konseri izlemek isteyen ilk 30 sağlık ...
Mersin ve Adana’nın ağustos enflasyonu yüzde 11,57
YEREL HABERLER Mersin ve Adana’nın ağustos enflasyonu yüzde 11,57
Toroslar'da asfalt çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Toroslar'da asfalt çalışmaları devam ediyor
Başkan Seçer, MTOSB’de yatırımcılarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Seçer, MTOSB’de yatırımcılarla buluştu
Mersin Büyükşehir ekipleri, Atgirmez mevkinde kanalizasyon çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir ekipleri, Atgirmez mevkinde ...
Gültak: “Şehit ailelerimizin başımızın üstünde yeri var”
YEREL HABERLER Gültak: “Şehit ailelerimizin başımızın üstünde yeri ...
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Gülergün: “Korona virüs ile mevsimsel alerjiyi karıştırmayın” Öksürük, yorgunluk, baş ve boğaz ağrısı, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtilerin hem Covid-19 hem de mevsimsel alerjik hastalıklarda görüldüğünü belirten Gülergün, doğru teşhis için göğüs hastalıkları muayenesi, alerji testi, kan tetkikleri ve solunum fonksiyon testi gibi tetkiklerin yapılması gerektiğini söyledi
YEREL HABERLER Göğüs Hastalıkları Uzmanı Gülergün: “Korona virüs ile ...
Mezitli’de ikinci çocuk gündüz bakımevinin temeli atıldı Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, ilçede ikinci çocuk gündüz bakımevini yapıyor. Arsası belediye tarafından karşılanan ve hayırsever Danyal Kubin ile dayısı Enis Tüyeni’nin destekleriyle yapılacak Enis-Necip Tüyeni Çocuk Gündüz Bakımevinin temeli, düzenlenen törenle atıldı
YEREL HABERLER Mezitli’de ikinci çocuk gündüz bakımevinin temeli ...
Mersin'deki yaşlı bakım merkezinde korona virüs alarmı Covid-19 testi pozitif çıkan 17 yaşlı ile 2 merkez görevlisi, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar
YEREL HABERLER Mersin'deki yaşlı bakım merkezinde korona virüs ...
Başkan Yılmaz: "Güzellikler, paylaşıldıkça çoğalır"
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: "Güzellikler, paylaşıldıkça çoğalır"
Çalılık alanda korkutan yangın İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Çalılık alanda korkutan yangın İtfaiye ekiplerinin ...
Seyir halindeki cip yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki cip yandı
Başkan Tollu'dan, ilçe protokolüne forma ve atkı
YEREL HABERLER Başkan Tollu'dan, ilçe protokolüne forma ve atkı
Nükleer santral, Mersinli gençler için istihdam kapısı olacak Nükleerde teknik eleman sorunu, meslek liseleri ile çözülecek Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Gürdal Gökeri: "Kalifiye insan gücü nükleer teknolojinin gelişimine katkı sağlayacak" Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Burgut: "Öğrencilerimiz santralin inşaat ve montajında iş imkanı bulacak"
YEREL HABERLER Nükleer santral, Mersinli gençler için istihdam ...
Yoğurt Pazarına, yoğurt satan kadın heykeli
YEREL HABERLER Yoğurt Pazarına, yoğurt satan kadın heykeli
AKİB'in 8 aylık ihracatı 6,82 milyar dolara ulaştı Yamanyılmaz: "İhracatı artırmaya odaklandık"
YEREL HABERLER AKİB'in 8 aylık ihracatı 6,82 milyar dolara ...
Bahçacı'dan sıcak hava uyarısı Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı: "10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmayın"
YEREL HABERLER Bahçacı'dan sıcak hava uyarısı Mersin İl Sağlık ...
Aracın tampon ve ses sisteminden kaçak tütün ve içki çıktı
YEREL HABERLER Aracın tampon ve ses sisteminden kaçak tütün ve içki ...
Covid-19’dan kurtulan hemşire: “Nefessiz kaldığımızda anlıyoruz o nefesin kıymetini” Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 yoğun bakım servisinde sorumlu hemşire olarak çalışan ve kendisi de virüse yakalanan Nurdan Taşkın, 27 günlük tedavinin ardından korona virüsten kurtulmayı başardı İyileşir iyileşmez işinin başına dönen Nurdan hemşire, Covid-19 hastalarının tedavisine kaldığı yerden devam ediyor Nurdan Taşkın: “Her an ‘oksijen bitecek, nefesim yetmeyecek’ hissine kapılıyorsunuz”
YEREL HABERLER Covid-19’dan kurtulan hemşire: “Nefessiz kaldığımızda ...
Koronavirüsü yenen Nurdan hemşire: Nefes almak çok büyük nimet
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen Nurdan hemşire: Nefes almak çok ...
ÇKA Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Su ve Vali Elban’ın katılımlarıyla yapıldı
YEREL HABERLER ÇKA Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Su ve Vali ...
Silifke-OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Vali Su başkanlığında gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Silifke-OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Vali Su ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X