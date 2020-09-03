MESKİ’nin analizlerinde Akdeniz’in suyu kriterlere uygun çıktı

MESKİ Genel Müdürlüğü, Mersinli vatandaşların ve şehre gelen tatilcilerin daha temiz ve güvenilir sularda denize girebilmelerini sağlamak adına deniz suyundan numune alarak, Su Analiz Laboratuvarında kontrollerini sağlıyor. MESKİ, ‘Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik’e göre yapılan analiz sonuçlarının limit değerler içinde olduğunu açıkladı. Yapılan analizlerde Akdeniz’den alınan numunelerin kriterlere uygun çıktığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Mersin’in sahil noktalarından deniz suyu numunesi alınarak, kontrolleri Merkez Su Analiz Laboratuvarında gerçekleştiriliyor. MESKİ ekipleri tarafından haziran ayı itibariyle Mersin’in 16 farklı sahil noktasından, 15 günde bir, 57 noktadan deniz suyu numunesi alınarak 126 parametre çalışıldı. Alınan deniz suyu numunelerinin mikrobiyolojik analizleri (Esherichia coli ve Fekal Enterokok) akredite olan MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarında gerçekleştirildi. ‘Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik’e göre analiz sonuçları limit değerler içinde olduğu kaydedildi.

MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kentimizin sahillerini ve vatandaşların sağlığını göz önünde bulundurarak, sahil noktalarından numuneler almaktayız. Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığına bağlı Laboratuvar Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan, güçlü ekipman ve teknik analiz cihazlarıyla donatılan Gezici Su Analiz Laboratuvarı ile kontrollerini sağlamaktayız. Ekiplerimiz tarafından haziran ayında; Anamur, Bozyazı, Gülnar, Aydıncık, Silifke Erdemli, Mezitli, Yenişehir ve Tarsus ilçelerinin sahil şeridi boyunca 28 noktadan numune alındı. Laboratuvarımızda 84 adet analiz gerçekleştirerek, deniz suyunun insan sağlığına uygunluğu kontrol edildi. Vatandaşların ve tatilcilerin sahillerde güvenle denize girmesi için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Kontrol edilen noktaların sayısını her geçen gün arttırarak, daha yaşanılabilir bir Mersin, daha temiz bir Akdeniz hedeflemekteyiz” denildi.

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