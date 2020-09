Seçer: "Kültür ve sanatta öncü olacağız" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Mersin'de değer katanlar projesini hayata geçireceğiz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye olarak kültürel ve sanatsal faaliyetlerde daha etkin olacaklarını, öncülük edeceklerini belirterek, “Bu kentin bir kültür kenti, sanat kenti olması için önünde hiçbir engel yok" dedi.

Seçer, merhum avukat, yazar, kent araştırmacısı Şinasi Develi adına düzenlenen kent ödülünün tanıtım toplantısına katıldı. Mersin Barosu lokalinde yapılan tanıtım toplantısında katılımcılara seslenen Seçer, Mersin’in, Anamur’dan Tarsus’a kadar her bir köşesiyle tarihi ve kültürel birikime sahip bir şehir olduğuna dikkat çekti.

"Mersin dünyanın her yerinde tanınmalı"

Kentin birçok bölgesinde medeniyetin getirdiği birçok tarihi, kültürel birikimin izlerinin yer aldığını söyleyen Seçer, "Yaşadığımız bu kadim topraklar için bu önemli bir değer. Ancak bunların değer olması, kimsenin bilmediği, yerinde olduğu ama keşfedilmediği bir değer olarak kalmasının bizler açısından kendimizi sorgulamamız gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Kenti yöneten seçilmişler, kenti yöneten atanmışlar, merkezi yönetimden yerel yönetimlere kadar ve en önemlisi de kentte yaşayanlar olarak yapacağımız çalışmalarda bu bilinçle birbirimize destek ve katkı olarak Mersin’in bu değerlerini açığa çıkartmamız lazım. Mersin’in tanıtılması lazım. Mersin’in dünyanın her tarafından bilinen bir yer haline getirilmesi lazım” diye konuştu.

"Mersin’in bu değerlerinin açığa çıkarılmasına çalışıyoruz"

Adına ödül konulan merhum Şinasi Develi’nin bir asırlık ömrü boyunca daima üretmiş, çalışmış bir avukat, bir yazar, bir siyasetçi olduğuna değinen Başkan Seçer, “Her konuda araştırmalar yapmış, bilgi birikimini, görgüsünü, eğitimi kaleme aldığı bazı yazılarla, makalelerle süslemiş. Mersin’e dair eserler bırakmış. Şimdi de biz bu konuda yapılan çalışmaları kitaplaştırmak için belediye olarak Semihi Vural ile beraber bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak elbette Mersin’in bu değerlerinin açığa çıkması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bazı çalışmalar yapmak durumundayız” ifadelerini kullandı.

"Kültür sanat kenti olmak için hiçbir engel yok"

Önümüzdeki süreçte 'Mersin’e değer katanlar' projesi adı altında yeni bir çalışma başlatacaklarını kaydeden Seçer, şöyle devam etti; "Belki de bugün burada toplanmamıza sebep olan Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü de bizim yaptığımız çalışmaların ya da planladığımız, yapacağımız çalışmaların bir örneği niteliğinde. Bu da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Daha geniş bir kapsam, daha geniş bir çatı altında bu çalışmaları gerçekleştirmek istiyoruz. Paydaşlarımız çok olsun istiyoruz. Belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, meslek odalarımız bu çalışmalarımız içerisinde bizlerle yol alabilir diye düşünüyoruz. Kültürün, sanatın, sporun, insanları bir araya getirecek bazı etkinliklerin, çalışmaların, insanın yaşamına değer katacak bazı çalışmaların yapılması konusunda son derece aktif olmak istiyoruz. Son derece katılımcı, etkin olmak istiyoruz. Sadece bir belediye başkanı ya da belediye yönetimi olarak edilgen bir şekilde yerimizde oturup bazı bu tip çalışmaları yapan kişilerin, kurumların, grupların bize birtakım projelerle ya da taleplerle gelmesini beklemekten ziyade, biz katılımcı olalım, gerekirse biz öncü olalım, bazı yapılan çalışmalarda paydaş olalım, bir güç katalım istiyoruz. Ve bunu da isteyerek ve bilerek yapıyoruz. Çünkü bu kentin bir kültür kenti, sanat kenti olması için önünde hiçbir engel yok. Her türlü değeri taşıyoruz. Mersin belki de sadece Türkiye’de değil, dünyada bu derece tarihi, kültürel birikimin olduğu tek şehir. Bu son derece önemli avantajlar sağlıyor bize.”

"Anısını yaşatmayı çok önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz"

Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü projesinin yürütücülerinden Hafize Bilgenoğlu da “Kentimizin tarihinin ortaya konulmasında çok büyük emekleri olan, kent belleğinin oluşması ve kentimizin bilinirliği açısından çok kıymetli çalışmalar yapmış Şinasi Develi'yi geçen ocak ayında kaybetmiştik. Onun hemşehrileri olarak anısını yaşatmayı çok önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bunu yaparken de benzer çalışmaların bilinirliğinin arttırılması, yenilerinin teşvik edilmesi için bir kent ödülünün verilmesinin çok anlamlı olacağına inanıyoruz" dedi.

