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Mersin Kent Konseyi, pandemi sürecinde kadına şiddetteki artışa dikkat çekti Mersin Kent Konseyi, pandemi sürecinde ülke genelinde gözlemlenen kadına yönelik şiddet vakalarının artışına ilişkin toplantı düzenledi Dokucu: “Pandemi sürecinde kadın sığınma evi tamamen doldu” Prof. Dr. Yılmaz: “Kadınlar eğitiliyor ama erkekler hep aynı yerde”

İHA

Mersin Kent Konseyi, pandemi sürecinde kadına şiddetteki artışa dikkat çekti Mersin Kent Konseyi, pandemi sürecinde ülke genelinde gözlemlenen kadına yönelik şiddet vakalarının artışına ilişkin toplantı düzenledi Dokucu: “Pandemi sürecinde kadın sığınma evi tamamen doldu” Prof. Dr. Yılmaz: “Kadınlar eğitiliyor ama erkekler hep aynı yerde”

Mersin Kent Konseyi Kadın ve Siyaset Komisyonunun düzenlediği toplantıda, pandemi günlerinde kadına yönelik şiddetteki artışın endişe verici boyutlara ulaştığına dikkat çekildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, pandemi sürecinde kadın sığınma evinin tamamen dolduğunu söylerken, MERKAM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Duygu Vefikuluçay Yılmaz da kadınların pandemi sürecinde, kendilerine şiddet uygulayan erkeklerle daha fazla vakit geçirmek zorunda kaldıklarını belirtti.
Mersin Kent Konseyi, pandemi sürecinde ülke genelinde gözlemlenen kadına yönelik şiddet vakalarının artışına ilişkin toplantı düzenledi. Pandemi sürecinde kadına şiddet vakalarının artışı ve bu sorunun Mersin’e yansımalarının değerlendirildiği toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele için kurumların daha fazla koordine olması gerekliliği üzerinde duruldu. Kongre ve Sergi Sarayı Kent Konseyi salonunda gerçekleştirilen toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (MERKAM), Mersin Barosu Kadın Hakları ve Çocuk Merkezi yetkilileri katılarak bilgi aktardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, Basın ve Yayın Dairesi, Muhtarlık İşleri Dairesi başkanları da kurumlarca yapılan hizmetleri anlattı.

“Belediyemizin kadın öncelikli politikaları var”
Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Duygu Canova, toplantıda yaptığı konuşmada, “Belediyemizin kadın öncelikli politikaları var. Başkanımız Vahap Seçer, seçim öncesinde de göreve geldikten sonra da kadın politikaları yönünde söylediklerini çok ciddi eylemlere dönüştürdü. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının kurulması başlı başına bu anlamda bir adımdı. Kadına destek verecek kooperatiflerin kurulması, eğitimlerin verilmesi yaptığımız her şeyde sürdürülebilirliği öngörüyoruz. Biz dilimizde de haberlerimizde de kadın ya da toplum, insan odaklı dili ve anlayışı sergilemeye çalışıyoruz” dedi.

“Elimizden geldiğince kadınları iş hayatına yöneltmeye çalışıyoruz”
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu da Büyükşehir Belediyesinin bir sığınma evinin olduğunu ve pandemiden önce boşken pandemi süresinde tamamen dolduğunu, çok sayıda çocuklu kadının sığınma talebiyle kendilerine başvurduğunu söyledi. Gizli kalmak koşuluyla sığınma evinde kalan kadınlara istihdam oluşturulduğunu ifade eden Dokucu, “Zihinsel bir engeli yoksa elimizden geldiğince kadınları iş hayatına yöneltmeye çalışıyoruz. Belediyenin olanaklarından da tabii ki bu anlamda yararlanmaya çalışıyoruz. Üretici kadın pazarları açıyoruz. Üretici kadın pazarlarında da bu kadınlarımıza yer vermek bizim birinci tercihimiz olacak. Pandemi boyunca tele terapi, psikolojik terapi, yüz yüze terapi, hukuki danışmanlık desteği verdik. Şu anda da kadınlara ve çocuklara mahremiyet eğitimlerini ekleyerek devam ediyoruz” diye konuştu.

“Şiddet gören kadın tek tuşla konumunu polise bildirebilir”
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi Komiser Tuba Kulak ise kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi eylemleri engellemek için tasarlanan resmi bir uygulama olan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Kulak, kadınların ihtiyaç anında cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine yardım çağrısı yaptığını ve olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesinin sağlandığını söyledi. Kulak, “Maalesef biz de emniyet olarak en son aşamayız. Kadın bize geldikten sonra bizim çok fazla yapabilecek bir şeyimiz kalmıyor. Gelmeden neler yapabilmeliyiz aslında bunu konuşmamız lazım. Bize gelip ‘koruyucu, önleyici tedbir kararı istiyorum’ dediği an biz kadınların istediğini yapıyoruz. Sığınma talebi varsa kadın konuk evine götürüyoruz, önleyici tedbir istiyorsa önleyici tedbir kararı çıkartıyoruz. İçişleri Bakanının talimatıyla tüm emniyet personeline eğitim vermeyi planlıyoruz. Şu an eğitim verdiğimiz personelimizin sayısı 4 bin. Yıl sonuna kadar tüm personelin eğitim almasını planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Mağdurları ele alıyoruz ama uygulayıcıları da ele almalıyız”
MERKAM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Duygu Vefikuluçay Yılmaz, şiddetle ilgili ne okunursa okunsun çözüm önerilerinin altında mağdurların ele alındığını ama uygulayıcıların da ele alınması gerektiğini ifade etti. Yılmaz, “Biz MERKAM olarak psikologlarımız, psikiyatri hemşirelerimiz, psikiyatristlerimizle bunu çok rahat yapabiliriz. Aile iletişimi ile ilgili terapiler, dramalar olabilir. Çok güzel programlar yapılabilir. Taradığımız kaynaklara baktığımızda gerçekten salgın sürecinde kadınlar kendilerine şiddet uygulayan bireylerle aynı evde daha çok yaşamak zorunda kaldılar. Bu kadınlara şiddeti arttırdığı gibi çocuklar da bu şiddete maalesef tanıklık etti. Bununla ilgili anketlerimizi online olarak yapıyoruz. Sonuçlarını daha sonraki toplantılarda üzülerek paylaşacağız” diye konuştu.

“Kadınlar eğitiliyor ama erkekler hep aynı yerde”
MERKAM olarak Mersin Üniversitesinde cinsel taciz komisyonunu, işyeri şiddeti ile ilgili komisyonların kurulduğunu kaydeden Yılmaz, “Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddette önemli bir adımdır. Bununla ilgili ders açtık. Bütün öğrencilerimiz bu dersi alıyorlar. Kadınlar eğitiliyor ama erkekler hep aynı yerde. Burada şiddetle ilgili erkeklere yönelik eğitimler vermeliyiz. MERKAM olarak eğitim alanında her türlü desteği vermeye hazırız” şeklinde konuştu.

“Şiddetin kaynağına yönelik çözümler üretilmeli”
Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şirin Güner de özellikle şiddetin kaynağına yönelik araştırmalar yapılması gerektiğini dile getirdi. Güner, “Şiddetin kaynağı ekonomik mi, öfke kontrolü mü, yoksa şiddete mi eğilimli, cinsel sorunlar mı; bunların hepsinin araştırılıp onlara yönelik çözümler üretilmeli. Ancak o zaman şiddeti önleyebileceğimizi düşünüyorum. Tabii ki, bunun başında eğitim geliyor. Mersin Barosu olarak gönüllük esasıyla davaları takip ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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