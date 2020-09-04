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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Örgülü Sokak, yenilenen yüzüyle hizmete açıldı

İHA

Örgülü Sokak, yenilenen yüzüyle hizmete açıldı

Mersin’e yeni bir çekim merkezi oluşturmak amacıyla Mezitli Belediyesi ve Mezitli Kent Konseyi işbirliği ile hayata geçirilen Örgülü Sokak, yenilenen yüzüyle ziyaretçilerin hizmetine açıldı.
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Örgülü Sokağın oluşturulmasına katkıda bulunan gönüller için düzenlenen teşekkür belgesi dağıtım programına katıldı. Başkan Tarhan’ın yanı sıra Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, belediye meclis üyeleri ve vatandaşların katıldığı törende katkı sunan gönüllülere teşekkür belgesinin yanında Mezitlili üretici kadınların başarı öykülerinin anlatıldığı İpek Ongun tarafından kaleme alınan 'Zoru Başaranlar' kitabı hediye edildi.

“Başarımızın sırrı halkımızın desteği”
Başkan Tarhan, tören sonrası Örgülü Sokağı gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Emeği geçenlere teşekkür eden Tarhan, “Belediyemizi diğer belediyelerden ayıran en önemli özelliği; projelerini halkıyla birlikte ortaya koyması ve devam ettirmesi. Başarımızın altında da bu yatıyor. Özellikle kadınlarımız, en önemli gücümüz. Hemen her etkinliğimizde, projemizde destek verenlerimizin yüzde 90’ının kadın olması başarımızın altında yatan başka bir neden. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.
Daha sonra geçtiği Down Kafede Başkan Tarhan’a doğum günü sürprizi yapıldı. Eşi Sembol Tarhan’la birlikte resminin olduğu pasta kesilen Başkan Tarhan’a hediye olarak üzerinde Aratos'un resmedildiği anı tabağı ve Atatürk resmi verildi. Akordeonla mini bir müzik ve dans gösterisinin de yapıldığı doğum günü kutlamasında Tarhan, hoş sürprize teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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