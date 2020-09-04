Mermer parçasını altın sarısı folyo ile sararak 3 kişiyi dolandırdılar (2)

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
MERSİN'de mermer parçalarını altın sarısı folyo ile sararak 3 kişiyi dolandıran 1'i kadın 3 şüpheli, çıkartıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2020-09-04 14:04:00
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