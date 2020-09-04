Mersin'de Vali denetime çıktı, 3 konuda vatandaşı uyardı Vali Su: "Vatandaşlarımıza kurallara uydukları için teşekkür ediyorum"

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği korona virüs genelgesi doğrultusunda, Mersin'de de Vali Ali İhsan Su ve il protokolünün katılımıyla denetim yapıldı. Toplu taşıma araçları ve pazar yerinde denetime katılan Vali Su, vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyardı.

İçişleri Bakanlığı’nın dün 81 ile gönderdiği korona virüs genelgesi ile tüm ülkede denetimler başladı. Bu kapsamda Mersin'de de Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdür Vekili Ömer Akpınar, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu ile il protokolü denetime çıktı. Denetimler kapsamında toplu taşıma araçlarında ve pazar yerinde denetim yapan Vali Su ve beraberindekiler, vatandaşları virüsten korumak için bilgilendirdi. Özellikle sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda vatandaşları uyaran Su, tedbirlere uydukları için vatandaşlara teşekkür etti.

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Su, bugün tüm Türkiye olduğu gibi Mersin'de de denetimler yapıldığını söyledi. Başka kendisini olmak üzere bütün protokol üyelerinin bu denetimlere katıldığını kaydeden Su, "Burada önemli olan burada bu farkındalığı artırmak, vatandaşlarımızın kurallara uymasını sağlamak. Bugün yaptığımız hem toplu taşımalarda hem özel iş yerlerinde hemde pazar yerlerindeki denetimlerde, benim gördüğüm kadarıyla vatandaşlarımız genelde kurallara uyuyor. Bunu yalnız kendi iç mekanlarımızda da dikkat etmek lazım. Bu çerçevede ben inanıyorum ki maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edersek hayatımızı normal sürdürebiliriz. Bunu hep sürdürürsek pandeminin üstesinden geliriz. Bu konuda duyarlılık gösteren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Denetimlerimiz devam edecek" dedi.

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