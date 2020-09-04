Seçer: "Çalışanım vatandaşa karşı nezaketli, saygılı, yardımcı olmak zorunda" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Zabıta Teşkilatı’nın 194. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu ve beraberindeki zabıta personelini kabul etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Zabıta Teşkilatı’nın 194. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu ve beraberindeki zabıta personelini kabul etti.

Zabıta Teşkilatı’nın köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 210 zabıta personelinin görev yaptığını kaydetti. Bu sayıyı ilerleyen süreçte artıracaklarını belirten Seçer, “Daha etkin, efektif görev yapmak için eksik olan personel sayımızı da gidereceğiz. Bu konuda da çok titiz bir çalışma içerisindeyiz. Tabii ki kanunun bize öngördüğü kuralları, şartları uygulayarak bu görevi layıkıyla yapacak personel alımları gerçekleşecek ve teşkilatımıza da önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Zabıtaların hal ve otogar gibi birçok noktada görevler üstlenmesinin yanı sıra ruhsat işleri, denetimler, önleyici işlemler ve belediyeye karşı işlenen suçların araştırılması gibi önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini de vurgulayan Seçer, “Ben belediyemin vatandaşımla olan ilişkisini çok önemsiyorum. Belediye çalışanlarımın vatandaşıma saygısını, sevgisini onlara nezaketini çok önemsiyorum. Benim çalışanım vatandaşa karşı çok nezaketli, saygılı, yardımcı olmak zorunda, ona güven vermek, huzur vermek zorunda. Sizler de belediyemizin görünen yüzüsünüz, işiten kulağısınız. Bu nedenle çok önemli bir görev ifa ediyorsunuz. Sizin vasıtanızla biz sokağı kontrol altında tutabiliyoruz ya da sokakta neler olup bittiğini anlayabiliyoruz. Vatandaş sizin sayenizde huzur bulabilir daha keyifli bir kentte yaşadığını hissedebilir" dedi.

Göreve geldiği günden bu yana teşkilatın eksiklerinin giderilmesi noktasında telkinler ve iyileştirmelerde bulunduğunu vurgulayan Seçer, “Biz modern, çağdaş bir ülkeysek bizim çağdaş toplumlar düzeyinde bir kolluk teşkilatımızın olması lazım. Buna da önem veriyoruz. Giyim kuşamdan oturmaya, kalkmaya, harekete, haberleşmeye bindiğiniz araca kadar bu konuda çok titiz davranıyoruz. Siz nasıl davranırsınız, nasıl giyinirseniz, nasıl hareket ederseniz aslında bir anlamda belediye başkanı da öyle davranıyor, öyle hareket ediyor. Vatandaş bunu bu şekilde algılar. Onun için bugüne kadar yaptığınız hizmetlerden dolayı da teşekkür ediyorum. Başladığımız noktadan bugüne kadar gerçekten mesafe aldığımızı görüyorum ama eksiklerimiz vardır, bu doğaldır. Biz mükemmeli yakalamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Seçer, görevinde 44 yılı doldurmuş emekli zabıta amiri Cafer Işık’a görevi boyunca ortaya koyduğu emek ve özverilerinden dolayı plaket takdiminde bulundu.

Kendisini ziyaret ettikleri için zabıta personeline teşekkürlerini ileten Seçer, “Bu vasıtayla da haftanızı kutluyorum, yıldönümümüzü kutluyorum. Bizim temel gayemiz laik Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet yaşatmak. Bu Cumhuriyet içerisinde tabii ki köklü bir teşkilat olan Zabıta Teşkilatımızın da ilelebet bu topluma hizmet etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

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