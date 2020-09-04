Gıda mühendisi paketleme bandından düşerek, hayatını kaybetti

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin),(DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, un fabrikasında çalışan gıda mühendisi Hüsnü Ağca (45), 6 metre yüksekliğindeki paketleme bandından düşerek, hayatını kaybetti.
Olay, dün Ferahim Şalvuz Mahallesi'ndeki un fabrikasında yaşandı. Fabrikada çalışan gıda mühendisi Hüsnü Ağca, kontrol sırasında, 6 metre yüksekliğindeki paketleme bandından düştü. Ağır yaralanan Ağca, ihbar üzerine gelen ambulansla, Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Ağca, bugün hayatını kaybetti.
Ağca'nın düşme anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2020-09-04 17:48:15
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