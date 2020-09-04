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Tarsus'taki 'tefeci' operasyonunda tutuklu sayıyı 14'e yükseldi

DHA

Tarsus'taki 'tefeci' operasyonunda tutuklu sayıyı 14'e yükseldi


Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde 29 kişinin gözaltına alındığı ve ilk etapta 6 kişinin tutuklandığı tefeci operasyonunda, tutuklu sayısı 14'e yükseldi. 
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus ilçesinde tefecilik ve pos tefeciliği suçuyla ilgili 6 ay süren çalışmanın ardından 1 Eylül'de operasyon için düğmeye bastı. Farklı meslek gruplarından Tarsus ilçesinde 25, Mersin'de 1 ve Adana'da 6 olmak üzere 2'si kadın 32 şüphelinin yakalanması için ev ve iş yerlerine sabah saat 06.00'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 32 şüpheliden 29'u yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda farklı kişilere ait kredi kartları, alacak verecek notlarının bulunduğu ajandalar, 3 ruhsatsız av tüfeği, dijital materyaller ve fason olarak kurulan şirketlerden çekim yapıldığını gösteren slipler ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü'nde dün sorgusu tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Diğer 16 şüpheliden 2'si Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından serbest bırakılırken, 14'ü ise bugün adliyeye çıkartıldı. Cumhuriyet Savcısı'nın tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk ettiği 14 şüpheliden 8'i tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Son tutuklamalarla tefecilik operasyonunundaki tutuklu sayısı 14'e yükseldi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2020-09-04 21:46:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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