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Üretici kadınlar el emeği ürünlerini e-ticaret ile satıyor

DHA

Üretici kadınlar el emeği ürünlerini e-ticaret ile satıyor


Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de Girişimci Kadınlar Projesi (GİKA) kapsamında tablet dağıtılan üretici kadınlar, e-ticarete başladı. Ürünlerini internet üzerinden satmaya başlayan kadınlar satışlarını arttırdı.
Yurt dışından hibe destek alan proje kapsamında kadınlara, 'Girişimcilikte elektronik ticaret', 'Girişimci kadınlar için pazarlama stratejileri', 'Elektronik ticarette hukuki sorumluluklarımız', 'Elektronik ticarette mali yükümlülükler ve sorumluluklarımız', 'Girişimci kadınlar için marka oluşturma', 'Tanıtımda sosyal medya kullanımı' ve 'Bankalardan mikrokredi ve kamu kurumlarından hibe destek alabilme imkanları' konularında eğitim verildi. Eğitim sürecini başarı ile tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan 136 kadına e-ticaret yapmaları için tablet bilgisayar dağıtıldı. E-ticarete başlayan kadınlar internet üzerinden ürünlerini pazarlıyor.
'HEM TİCARETİMİZ ARTTI, HEM DE VİRÜSTEN KORUNUYORUZ'
Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazarı'nda el emeği örgü ürünleri satan 4 çocuk annesi Selma Gençoğlu (60), "E-ticaret hakkında eğitim aldık. E-ticaretin inceliklerini öğrendik. Şu an ürünlerimizi internet üzerinden satış yapıyoruz. Ürünlerin siparişini alıp, müşterilere gönderiyoruz" dedi.
'E-TİCARET İLE PAZARIMIZ GENİŞLEDİ'
Pazarda el işi takı ürünleri satan Gülseren Geyimci de (43) e-ticaret kullanan kadınlardan. E-ticaret hakkında seminer gördükten sonra girişimcilik belgesi alıp, internet satışlarına başladıklarını belirten Geyimci, "Pandemi döneminde evinden çıkamayan insanlar, internet alışverişine yöneldi. Biz de internet satışları ile pazarımızı genişletmiş olduk" diye konuştu.
'GÜVENLİ ALIŞVERİŞ İMKANI DOĞDU'
Koronavirüs salgını nedeniyle insanların pazara gelemediğini belirten Sevgi Arabulan (59) ise, "Satışlarımız düştü. Belediye aracılığıyla bizlere dağıtılan tabletlerle e-ticarete başladık. Hem satışlarımız arttı hem de güvenli alışveriş yapıyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2020-09-08 08:23:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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