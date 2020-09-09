Arslan: "Hububat ve bakliyat ürünlerinde markalaşmalıyız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arslan: "Hububat ve bakliyat ürünlerinde markalaşmalıyız"

İHA

Arslan: "Hububat ve bakliyat ürünlerinde markalaşmalıyız"

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, 2020 yılının ilk 8 ayında yüzde 8 artışla 4,6 milyar dolarlık ihracata imza atan Türk hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün Covid19 pandemisiyle oluşan yeni normalde küresel arenada markalaşmaya önem vermesi gerektiğini belirtti. Başkan Hüseyin Arslan, “İhracatımızın sürekliliği ve etkinliğini artırılması için hububat ve bakliyat ürünlerinde markalaşmak zorundayız. Markalaşma, ihracatın kolaylaşmasını sağlayacağı gibi ürünlerin hak ettiği fiyatlar üzerinden pazarlanabilmesine imkan verecektir” dedi.
Türkiye’nin hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar üretimindeki gücünün yanı sıra uluslararası standartlarda, modern ambalajlama ve paketleme tesislerine sahip olduğunu kaydeden AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan, “Türk firmaları dünya un, mercimek ve makarna piyasasında önde gelen ihracatçılar konumundadır. Ancak, mevcut ihraç pazarlarımızı korumak ve yeni pazarlara açılabilmek için gıda tedarik zincirinde yaşanabilecek değişiklikleri de iyi okumamız gerekiyor. Koronavirüs salgınıyla başlayan yeni normalde dikkat etmemiz gereken en önemli konuların başında ürün kalitesi ve markalaşma geliyor. Türk hububat ve bakliyat sektörünün bu süreçte ortaya çıkan fırsatları değerlendirip atılım yapması için uluslararası piyasalarda boy gösterecek markalar oluşturmaya yoğunlaşması gerekiyor. Firmalarımız, marka planlamalarında devlet desteklerinden en üst düzeyde yararlanarak kendi vizyonlarıyla çalışmalarını yürütmelidir” diye konuştu.

“Alternatif pazar arayışındaki başarımız ağustos verilerine yansıdı”
Siyasi istikrarsızlık ve jeopolitik riskler nedeniyle ihracatta sıkıntılar yaşanan Orta Doğu’ya alternatif pazar arayışında elde edilen başarılı sonuçların ağustos ayı ihracat verilerine bariz şekilde yansıdığını vurgulayan Başkan Arslan, şunları söyledi:
“Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 27 artışla 83,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Ülkemizin 545 milyon dolarlık hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatına yüzde 15 oranında destek verdik. Güney Asya, Doğu Asya, Güney Amerika ve Afrika pazarlarındaki birçok ülkede rekor düzeyde artışlar yakaladık. Ağustosta en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk üç ülke 12,7 milyon dolar ile Irak, 6,48 milyon dolar ile Sudan ve 4,73 milyon dolar ile Bangladeş oldu. Ağustos ayının en güçlü performansını yüzde 15 bin 790 artışla Bangladeş pazarında elde ettik. Bu ülkeyi yüzde 5 bin 382 artış ve 700 bin dolarlık ihracatla Venezuela, yüzde 4 bin 767 artış ve 1,58 milyon dolarlık ihracatla Umman takip etti. Ağustos ayında Çin, Cezayir, Nijerya, Hindistan, Nepal, Şili, Mali, İrlanda, Benin, Tacikistan, Türkmenistan, Hong Kong, Surinam ve Litvanya’ya ihracatımızda dikkat çeken artışlar sağladık.”

“En fazla pastacılık ürünleri ihraç ettik”
AHBİB’in ağustos ayı ihracatını ürün gruplarına göre değerlendiren Başkan Arslan, “Ağustos ayında yüzde 5 artış ve 19,7 milyon dolar değer ile en fazla pastacılık ürünleri ihraç ettik. Pastacılık ürünlerinin ağustos ihracatımızdaki payı yüzde 24 oldu. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 65 artış sağladığımız bakliyat ürünlerinde ihracat gelirimiz 18 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bitkisel yağlarda ise yüzde 107 artış elde ederek 14,8 milyon dolarlık ihracata imza attık. Ağustos ayında 11,6 milyon dolar değer ile bölge ihracatımızın yüzde 14’ünü oluşturan kırmızı mercimek en fazla ihraç ettiğimiz ürün olarak kayıtlara geçti. Bu ayda ihracat şampiyonu olan kırmızı mercimekte elde ettiğimiz artış yüzde 81 oldu” dedi.
Başkan Arslan, AHBİB’in 2020’nin ilk 8 ayındaki ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artışla 755,6 milyon dolara ulaştığını, son 12 aylık dönemde ise yüzde 8,5 artışla 1,17 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırmızı beyaza boyanan 'Kanuni', Akdeniz'e açılmaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kırmızı beyaza boyanan 'Kanuni', Akdeniz'e açılmaya ...
Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Ekonomist Uzunoğlu: “Pandemide, dünya ekonomilerinin yüzde 95’i küçüldü” Ekonomist Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, korona virüs pandemisi nedeniyle dünya ekonomisinin büyük bir darbe yediğini söyledi Uzunoğlu: “Türkiye olarak bu yılı 22 milyar dolarlık bir cari açıkla tamamlayacağımızı tahmin ediyorum”
YEREL HABERLER Ekonomist Uzunoğlu: “Pandemide, dünya ekonomilerinin ...
Yaya geçidini kullanmadılar, cezayı yediler Mersin'de trafik polisleri, özellikle kentin trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde yaya geçidini kullanmayıp, yolun çeşitli bölgelerinden karşıdan karşıya geçen yayalara ceza yazdı Bazı yayalar cezaya şaşırırken bazı vatandaşlar da yaptığının yanlış olduğunu ifade etti
YEREL HABERLER Yaya geçidini kullanmadılar, cezayı yediler Mersin'de ...
İzmir´den Mersin´e 57 yaban hayvanı
YEREL HABERLER İzmir´den Mersin´e 57 yaban hayvanı
Başkan Bozdoğan, tiyatronun prestijli ödülüne layık görüldü
YEREL HABERLER Başkan Bozdoğan, tiyatronun prestijli ödülüne layık ...
Toroslar'ın okçuları 9 Eylül atışı yapacak
YEREL HABERLER Toroslar'ın okçuları 9 Eylül atışı yapacak
Başkan Bozdoğan'dan sağlık çalışanlarına N95 maske, siperlik ve vitamin desteği
YEREL HABERLER Başkan Bozdoğan'dan sağlık çalışanlarına N95 maske, ...
Tarsus Doğa Parkı, İzmir’den gelen 57 yaban hayvanının yeni yuvası oldu
YEREL HABERLER Tarsus Doğa Parkı, İzmir’den gelen 57 yaban ...
Mersin'de sahilde sergilenen tarihi savaş gemisi ve uçağın bakımı yapılıyor
YEREL HABERLER Mersin'de sahilde sergilenen tarihi savaş gemisi ve ...
Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaşan eski kocanın , yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda ...
5 ay evli kalan çiftin 'özel görüntü' davasında ilk duruşma görüldü Mersin'de 5 ay evli kalan Nida Nur Yıldız ile İ.B.E.'nin 'özel görüntü' davasının ilk duruşması görüldü Duruşmada Yıldız, eski eşinin başka kadınlarla da video çektiğini gösteren delilleri mahkemeye sundu
YEREL HABERLER 5 ay evli kalan çiftin 'özel görüntü' davasında ilk ...
MIP, limanda bekleyen transit yüklere yönelik korona indirimini 30 Eylül’e kadar uzattı
YEREL HABERLER MIP, limanda bekleyen transit yüklere yönelik korona ...
Mersin'de rüşvet operasyonuna 3 tutuklama 
YEREL HABERLER Mersin'de rüşvet operasyonuna 3 tutuklama 
Mersin'de ikisi kamu görevlisi 3 kişi rüşvet iddiasıyla tutuklandı İşgal edilmiş hazine arazilerini para karşılığında geriye dönük 5-10 yıllık ecri misil bedellerini ödemelerine yardımcı olarak tapulaştırdıkları ileri sürülen 3'ü kamu görevlisi 4 şüpheli, jandarma ekiplerinin 2 ay süren çalışmasının ardından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı
YEREL HABERLER Mersin'de ikisi kamu görevlisi 3 kişi rüşvet ...
Akdeniz’de boş arsalar temizleniyor
YEREL HABERLER Akdeniz’de boş arsalar temizleniyor
Başkan Seçer'e 'emek ödülü' Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tiyatroya katkılarından dolayı, 'Emek Ödülü'ne değer görüldü
YEREL HABERLER Başkan Seçer'e 'emek ödülü' Mersin Büyükşehir ...
Tarihi savaş gemisi ve uçak bakımdan geçiriliyor
YEREL HABERLER Tarihi savaş gemisi ve uçak bakımdan geçiriliyor
Gültak ve Tarhan bir araya gelerek fikirleri paylaştı
YEREL HABERLER Gültak ve Tarhan bir araya gelerek fikirleri paylaştı
Kamyona çarpan tırın sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Kamyona çarpan tırın sürücüsü öldü
Üretici kadınlar el emeği ürünlerini e-ticaret ile satıyor
YEREL HABERLER Üretici kadınlar el emeği ürünlerini e-ticaret ile ...
Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılan Nida: Canıma kıymayı düşündüm
YEREL HABERLER Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılan Nida: ...
İŞKUR İl Müdürü Bozkurt’tan ‘Normalleşme Desteği’ açıklaması
YEREL HABERLER İŞKUR İl Müdürü Bozkurt’tan ‘Normalleşme Desteği’ ...
Mezitli’deki tenis turnuvasında 60 sporcu ter döktü
YEREL HABERLER Mezitli’deki tenis turnuvasında 60 sporcu ter döktü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X