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Seçer: "15 metre ve büyük caddeler bizim yetki alanımızdadır" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Sorumluluğumuzda olmayan yerlere de gidiyoruz"

İHA

Seçer: "15 metre ve büyük caddeler bizim yetki alanımızdadır" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Sorumluluğumuzda olmayan yerlere de gidiyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçe belediyeleriyle bazı yollar için yaşanan ‘yetki tartışmalarına’ açıklık getirerek, "İlçe belediyelerinin mahallelerle, özellikle kırsal mahallelerle olan bağlantı yolları Büyükşehir Belediyesinin yol ağındadır. 15 metre ve büyük caddeler, adı bulvar olan, cadde olan tüm güzergahlar bizim görev, yetki ve sorumluluk alanımızdadır. Bunun dışındaki yollar ya ilçe belediyelerimize ait ya Karayollarına aittir. Ya ormanındır ya DSİ’nindir ya da arazi yollarıdır” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin Eylül ayı olağan toplantı döneminin birinci birleşimi Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapıldı. Bir önceki toplantı tutanağının okunmasıyla başlayan toplantıda, idareden gelen 38, ihtisas komisyonlarından gelen 9 madde görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısında, Büyükşehir Belediyesinin spora başlama yaşında bulunan çocukların eğitim ve öğretimlerini aksatmadan spor dallarına göre eğitim almalarını sağlamak için sporcu yurdu kurmasına dair yönetmelik, ilgili komisyonlara sevk edildi.
Akbelen Mezarlığında yeni şehitlik yapılacak
Belediye Meclisi, Akbelen Mezarlığı yanında bulunan ve hali hazırda Toroslar Belediyesi tarafından park ve bahçeler çalışmaları kapsamında kullanılan arazinin şehitlik yapılmak üzere Mersin Valiliğine tahsis edilmesini de oybirliğiyle kabul etti. Mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Şehirlerarası Otobüs Terminalinde kiracı olarak bulunan esnafın borçlarında faiz ve avukatlık ücreti işletilmemesine dair teklif de ayrıntılı görüşülmek üzere komisyonlara sevk edildi. Meclis, Çukurova Kalkınma Ajansı ile proje temelinde protokol yapma yetkisi ile Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yapma yetkisini Başkan Seçer’e oy birliğiyle verdi. Seçer, Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapacakları protokollerden birinin de kız çocuklarının sporcu olarak yetişirken bir yandan da eğitimlerine devam edebilmelerini sağlayacak Kır Çiçekleri projesi ile ilgili olduğunu ifade etti.
"Kır Çiçekleri Projesi için Milli Eğitim ile görüşüyoruz"
Başkan Seçer, “Kır Çiçeği projemizin amacı, özellikle kırsal mahallelerdeki kız çocuklarımızın hem eğitimine katkı sunalım, lise düzeyinde okullara gitsinler hem de şu anda mevcut hazır, donatılmış, son derece güvenli, temiz 60 kişilik yurdumuzda ağırlayalım. Orada hangi spor dalında çalışıyorsa onların antrenmanını yaptıralım. Bu şekilde bir proje gerçekleştiriyoruz. Milli Eğitim Müdürümüzle de görüşüldü. Ben de bizzat görüştüm. Pandemiden dolayı belirli bir süre bu işin başlatılmasını erteliyoruz. Ancak her şey tamamlandı, herhangi bir eksiğimiz kalmadı. Gerekli izinler alındı, gerekli seçmeler yapıldı, aileler çağırıldı, çocuklarımızın kalacağı yerler, antrenman yapacağı alanlar gezdirildi. Orada bir sorun yok. Milli Eğitim Müdürümüz de çocuklarımızın kaydolacağı okullar konusunda yardımcı oluyor. Ona da buradan teşekkür ediyoruz. İnşallah güzel bir proje gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
"Yol konusunda vatandaşı manipüle etmeyelim"
Seçer, meclis toplantısında, ilçe belediyeleriyle Büyükşehir Belediyesi arasında yaşanan ‘yetki tartışmalarına’ da açıklık getirdi. Yolların, güzergahların hangi kuruma ait olduğunun kanunlarla belirlendiğini ifade eden Seçer şunları söyledi: “İlçe belediyelerinin mahallelerle, özellikle kırsal mahallelerle olan bağlantı yolları Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yol ağındadır. 15 metre ve büyük caddeler, adı bulvar olan, cadde olan tüm güzergahlar bizim görev, yetki ve sorumluluk alanımızdadır. Bunun dışındaki yollar ya ilçe belediyelerimize aittir ya Karayollarına aittir ya ormanındır ya DSİ’nindir ya da arazi yollarıdır. Şimdi kanunun amir hükümlerine göre bunların düzenli bir şekilde tanzim edilip herkesin yol ağlarının belirlenmesi lazım. Burada hemfikiriz. Ama iş vatandaş indindeki bu görev alanı size ait, bu görev alanı bize ait noktasına geldiğimiz zaman, vatandaş şöyle bir şikayetle geliyor; diyor ki, ‘Sizin koordinasyona gittik, dedi ki bu ilçeye ait. İlçeye gittik, bu büyükşehire ait.’ Şimdi burada ya art niyet var ya bilgi noksanlığı var. Bunu birbirinden ayırmamız lazım. Bilgi noksanlığı az önce dediğim konu. Onu giderelim. Herkes görev alanını bilsin. Biz bürokratlarımıza bu konuda eğitim verelim. Bu konuda telkinde bulunalım. Olabilir, benim yol ağımdır, koordinasyona geldi vatandaş. Bunu, vatandaşı manipüle ederek, yanlış bilgi vererek, diğer bir kuruma karşı düşman etmeyelim ya da diğer bir kuruma karşı tavır almasını sağlamayalım. Bunu usuletle, suhuletle bizim alanımızsa bizim alanımız, karşı tarafın alanıysa, bir başka kurumun alanıysa bunları izah etmemiz gerekiyor."
"Tüm ilçelere yol ağı haritasını gönderdik"
Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yol ağıyla ilgili çalışmaları tamamladıklarını ve ağ haritasını tüm ilçe belediyelerine gönderdiklerini ifade eden Seçer, “Biz çalışmalarımızı bitirmişiz. Belirlediğimiz toplam 3 bin 60 kilometre yol ağımızı belediyelerimizle paylaşalım. Bazı itirazlar olabilir. Onları da arkadaşlarımız değerlendirebilir” ifadelerini kullandı.
"Ben temizleyeyim ama Sezar’ın hakkını da Sezar’a verelim"
Erdemli Belediye Başkanı MükerremTollu’nun, 'Köyleri birbirine bağlayan yollar Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne aittir' yönündeki yorumuna yanıt veren Seçer, şöyle devam etti; "Şimdi yasalar açık ama yasalarda yorum farkı var. Mahalleleri ilçelere bağlayan yollar Büyükşehir Belediyesine aittir. Yasa böyle. Mahalleleri birbirine bağlayan yollar demiyor orada. Bu yorum farkı. Ya da bir mahalleden bir karayolu güzergahına bir bağlantı yolu var. Bu bize mi ait? Size mi ait? Bir başkasına mı ait? Ben orada işlem yapabilir miyim yasal olarak? Yapamaz mıyım? Karmaşa burada, kargaşa burada. Bütün yollar Büyükşehire çıkıyor. DSİ, arazi yolları, sahil. Aklınıza ne gelirse büyükşehire git, büyükşehire git. 'Efendim DSİ yapamıyor, Milli Emlak temizleyebilir mi burayı? Büyükşehir temizleyecek.' Şimdi biz temizleyelim ama Sezar’ın hakkını da Sezar’a verelim. Benim görev alanım değil. Arazi yolları benim alanım değil. Yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. Bazı ilçe belediyeleri, ulaşamadığı yerde Büyükşehir Belediyesi katkı sunmuyor mu? Yapıyor. DSİ yollarını yapmıyor mu? Yapıyor. Orman yollarını ulaşabildiğimiz kadar yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. Hepsini yapıyoruz. Ama şimdi bakıyorum, üzülüyorum buna da. DSİ yolları bizim alanımız değil, büyükşehirin diyor, büyükşehir yapmadı diyor, büyükşehire gidin. Bu da yanlış. Ben bunu söylemek istiyorum.”
"Bazı yerlerde yetki devri alabiliriz"
Vatandaşın birçok hizmeti Büyükşehir Belediyesinden beklediğini kaydeden Seçer, “Bakın sahil kirliliği, hep konuştuğumuz bir konu. Ben tekrar tekrar söylüyorum, sahiller benim sorumluluğumda değil. Ama sahil kirliliğinin Büyükşehir Belediyesinden kaynaklandığını düşünüyor vatandaş. Öyle bir şey yok, benim görev alanım değil. Bunun gibi daha birçok konu var. Yine biz az önce grup toplantısında da konuştuk belediye başkanlarımızla, ara sokaklar ilçe belediyelerine ait. Şimdi vatandaş bana şikayet ediyor. Diyorum ki bak bakalım çöp konteynırının üzerinde ne yazıyor, ilçe belediyesinin ismi yazıyor. O bölge ilçe belediyesine ait. Ama ana cadde bize ait. Burada yetki devri de alabiliriz. Birbirine girmiş bazı alanlar vardır, oturup ilçe belediyeleriyle konuşulabilir” şeklinde konuştu.
‘Şehir merkezinde daha fazla benzin istasyonuna izin verilmemeli’
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nde komisyonlardan gelen raporlar da görüşülerek karara bağlandı. Tarsus’a bağlı Yeni Mahalle’de bir parsel ile ilgili 1/5 bin ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi komisyonlara iade edildi. Mut ilçesinde kurulmak istenen bir akaryakıt istasyonuyla ilgili maddenin görüşülmesi sırasında meclis üyelerine bilgi veren Seçer, “Bölgemizde çok sayıda benzin istasyonu var. Mevcut ihtiyacın nüfusa göre baktığınız zaman 2.5 katı miktarı daha fazla bir akaryakıt istasyonuna sahip Mersin. Dolayısıyla bu konularda çok dikkatli davranmak durumundayız. Bizim çok akaryakıt istasyonu izni verme gibi rahat bir kararımız olmamalı. Çünkü çok sayıda var, gereksiz bir fazlalık mevcutları da sıkıntıya sokuyor, ticari işletmeleri de. Ancak kırsal bölgelerde çok az sayıda akaryakıt istasyonu olan ya da hiç olmayan yerlerde bu izni verebiliriz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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