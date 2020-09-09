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6 çocuk annesi eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet Mersin'de geçen yıl Aralık ayında, 6 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldüren koca, 'kasten insan öldürmekten' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı Mahkeme heyeti sanığa hiçbir indirim uygulamazken, kadının başka biriyle ilişkisi olmadığı da ortaya çıktı

İHA

6 çocuk annesi eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet Mersin'de geçen yıl Aralık ayında, 6 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldüren koca, 'kasten insan öldürmekten' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı Mahkeme heyeti sanığa hiçbir indirim uygulamazken, kadının başka biriyle ilişkisi olmadığı da ortaya çıktı

Mersin'de geçen yıl Aralık ayında, 6 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldüren sanık, 'kasten insan öldürmekten' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti sanık kocaya hiçbir indirim uygulamazken, kadının başka biriyle ilişkisi olmadığı da ortaya çıktı.
2019 yılı Aralık ayında tartıştığı eşi Fatma Demir'i bıçaklayarak öldüren Habip Demir'in yargılanmasında karar çıktı. Mersin 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın 3. duruşmasına tutuklu sanık Habip Demir, ceza evinden SEGBİS ile bağlandı. Korona virüs salgını dolayısıyla duruşmaya izleyici alınmazken, sadece tanıklar ve avukatlar katıldı.
Duruşmada mütalaa veren iddia makamı, sanığın olayı kasten yaptığını belirterek, ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.
Mütalaa ile ilgili konuşan Emine Demir'in oğlu Nurullah Demir, annesinin başkasıyla ilişkisinin olmadığını vurgulayarak, sanığın en ağır cezayı almasını istedi.
Müşteki avukatı da Emine Demir'in çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğünü kaydederek, sanığın sadece kasten insan öldürmekten değil canavarca hisle öldürmekten de ceza alması gerektiğini söyledi.

"Beni asın ama gerçekler ortaya çıksın"
Habip Demir ise eşiyle sürekli tartıştığını vurgulayarak, "Ben eşimin biriyle arkadaş olduğunu kendisinden öğrendim. Ancak bu arkadaşlık kötü anlamda değil sadece konuştukları anlamında. Bende sürekli bu aralarındaki samimiyeti soruyordum. Zaten biz Mersin'e geldikten sonra bütün düzenimiz, ailemizin ahlakı bozuldu. Bütün bunu da eşimin kız kardeşi yaptı. Son zamanlarda eşime göre hep başkaları canım, cicimdi. Olay günüde yine ben buna sinirlendim ve eşimi öldürdüm. Beni isterlerse assınlar ama gerçekler ortaya çıksın" dedi.
Mahkeme heyeti de sanığa 'kasten insan öldürmekten' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, hiçbir takdir indirimi uygulamadı. Ayrıca heyet, bilirkişi raporunda Emine Demir'in başkalarıyla ilişkisi olmadığının tespit edildiğini açıkladı.

Olayın geçmişi
18 Aralık 2019 tarihinde, merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi 5123 Sokak'taki evde meydana gelen olayda vatandaşlar, apartmanın birinci katından gelen sesler üzerine polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Emine Demir'i evinde bıçaklanmış halde kanlar içinde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, 6 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polis ekipleri, bölgede yaptığı incelemede ve görgü tanıklarından aldığı bilgilerde, öldürülen kadının kocası Habip Demir'in olay yerinden hızla uzaklaştığını belirledi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde kaçan Habip Demir Adana'da yakalanarak Mersin'e getirildi. Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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