Başarılı emniyet personeli ödüllendirildi

Mersin Emniyet Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı ödüllendirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 Eylül tarihinde merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde bulunan bir market önünde ve 5 Eylül tarihinde bir hastanenin otopark girişinde meydana gelen cinsel taciz ve kapkaç olaylarına karıştıkları tespit edilen şahısların yakalanarak tutuklanmalarını sağlayan Yandol Büro Amirliği ekipleri, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne tarafından ödüllendirildi.

Emniyet personeline teşekkür eden Şahne, başarılarının devamını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.