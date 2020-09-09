Başkan Gültak, Kazanlı’da sorunları dinledi

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Kazanlı Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Gültak, esnaf, üretici ve mahalle sakinlerinin talep ve sıkıntılarını dinledi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Gültak mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda, Kazanlı Mahallesini ziyaret eden Gültak, Muhtar İbrahim Koca ve vatandaşlarla birlikte sokakları gezerek hem belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi hem de talep edilen hizmet ve çalışmalar için ilgili birimlere talimat verdi. Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Tüzün ve Uğur Sözkesen’in de katıldığı ziyaretinde Başkan Gültak, sokak sokak gezerek karşılaştığı Kazanlılı üreteciler, esnaf ve vatandaşların talep ve sorunları dinleyip not ettirdi.

Başkan Gültak, 144 daireli bir site sakinlerinin temizliği ve peyzajının yapılması noktasında yardımcı olacaklarını belirtti. Kazanlı Kooperatifine de uğradığını belirten Gültak, “Kooperatifimizin yeri gerçekten kötü durumda. Talimat verdim, yarından itibaren çevresi, peyzajı değişecek ve boyanacak. Burası kooperatifimize yakışır bir yer olacak” dedi.



“Kazanlı ve Tepeköy’de okul yapacağız”

Bölgedeki kanalların temizliğinin acilen yapılarak, sel riskinin ortadan kaldırılması için Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü ile görüştüğünü anlatan Gültak, “Kazanlı Ortaokulunun üst katını da yapıyoruz, meclisten yetkiyi aldık. Tepeköy ve Kazanlı’da birer okul yapıyoruz. Kazanlı İlköğretim Okulunu da ziyaret ettik, oranın da tuvaletlerini yenileyip öğrencilerimizin temiz ve modern bir tuvalete kavuşmasını karşılayacağız. Ayrıca türbemiz için verdiğimiz sözleri de yerine getirerek buraya kamelya ve oturaklar kuruldu; türbenin peyzajı yapıldı. Türbemizin kalan eksikleri yakında tamamlanacak” diye konuştu.



“Salı ve cuma günlerini halkımız ve muhtarlarımıza ayırıyoruz”

Salı ve cuma günleri mahalleleri ve muhtarları ziyaret ettiğini kaydeden Gültak, “Sorunları veya bir takım eksiklikleri yerinde görüyoruz. Neler yapıldı, neler yapılmadı, yine yerinde tespit ediyoruz. Pandemiye rağmen halkımızın arasında olmaya, talep ve sorunlarını mahallinde dinleyip öğrenerek çözmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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