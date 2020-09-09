Toroslar'da sağlık merkezleri dezenfekte ediliyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, korona virüsle mücadele kapsamında ilçedeki sağlık merkezlerinin düzenli aralıklarla dezenfekte edildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kamuya açık alanlarda dezenfekte çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların sıklıkla ziyaret ettiği sağlık merkezlerinin dezenfekte işlemlerini de titizlikle yürütüyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, belediye olarak virüsün yayılmasını önleyici tedbirler aldıklarını belirterek, "Son günlerde vaka sayısında artışın yaşanmasıyla birlikte toplu kullanım alanlarında gerçekleştirdiğimiz dezenfeksiyon çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırdık. Özellikle virüsün yayılabileceği noktaları periyodik olarak dezenfekte ediyoruz. Bu alanlardan bir tanesi de ilçemizdeki sağlık merkezleridir. Risk tamamen ortadan kalkana kadar aynı ciddiyetle tedbirleri yerine getirmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da isteğimiz temizlik, sosyal mesafe ve maske kuralına harfiyen uymalarıdır. Hep birlikte mücadele ederek en kısa zamanda bu kötü günleri atlatacağımıza inanıyorum" dedi.

Sağlık çalışanları ve vatandaşlar da gerçekleştirilen titiz çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Yılmaz'a teşekkürlerini iletti.

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